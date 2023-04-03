周樂樂：市場趨勢向上　關注高景氣板塊機會

過去一周，滬深兩市主要指數均上漲，其中，科創50、創業板指與中小100指數漲幅較大均超過1%。申万一級行業中，15個行業上漲，16個行業下跌。數據上看，上周消費板塊與藍籌板塊表現強勁，美容護理(+3.64%)、石油石化(+3.47%)、社會服務板塊(+2.77%)漲幅居前，而中字頭集中的基建、軍工板塊本周表現較弱，房地產(-3.09%)、國防軍工 (-3.09%)、建築裝飾(-3.10%)等板塊跌幅較大。

國內方面，最近國內對民營企業和企業家的支持力度逐漸加大，國內官媒紛紛表態加大支持民企經濟發展，如近期國家互聯網信息辦公室表示將嚴厲打擊網上惡意損害企業和企業家形象聲譽，甚至從中謀取非法利益的違法違規行為，海南省人民政府辦公廳印發《關於支持民營經濟發展的若干措施》，強調對民營企業家涉案人員能不捕的不捕、能不訴的不訴。

從這一系列支持民營企業的政策與輿論環境上看，國內政府釋放出了對鼓勵民營經濟發展壯大，增強企業家信心的積極信號，而增強民營經濟對國內刺激內需、穩投資都具有重要意義。另外，中國持續深化對外開放，貿易環境在持續改善。近期國內全球最大的石油生產商沙特阿美加大在華投資，開展多項與中國多家石油企業的合作，總投資額超過1000億元人民幣，體現出其對中國市場的信心和重視，並且近期俄羅斯、沙特、伊朗、巴西等國家紛紛宣布以人民幣進行貿易結算，人民幣國際化水平不斷提升，影響力不斷擴大。

筆者認為，今年國內首要任務是以穩增長與擴內需為主，宏觀環境上國內目前通脹溫和可控，流動性環境比較寬鬆，隨着多項刺激經濟的政策效果持續顯現，國內經濟發展有望呈企穩回升態勢，利好股票市場的表現。

從環球市場來看，近期美國銀行業危機擔憂得到緩解，美國第一公民銀行近期已經與美國聯邦存款保險公司完成硅谷銀行收購談判，收購原屬硅谷銀行的存貸款和其他資產，此舉令市場對銀行業危機的擔憂有所緩解。展望今年美聯儲的加息情況，儘管美聯儲主席鮑威爾表示年內不會降息，通脹高企仍然是當務之急，但是預計今年美聯儲繼續加息空間有限，因為一是出於對美國銀行業危機加劇的擔憂，二是美國近期就業數據走弱以及GDP增速下修，反映出目前美國經濟面臨較大下行壓力，很可能在今年年底前陷入經濟衰退。預計美國2023年的最終利率有可能至5.1%，說明美聯儲接下來的加息空間僅有25個點子。認為美國加息周期已進入尾聲，5月可能是最後一次加息。總的來看，美聯儲今年加息空間較小，之後逐漸進入降息周期，市場情緒逐漸轉向樂觀，市場信心逐步恢復。

展望後市，美國銀行業危機擔憂得到緩解以及美聯儲加息周期基本已到尾聲等因素使得外圍市場情緒逐漸恢復，而國內方面宏觀政策面積極友好與經濟數據向好，國內股市趨勢大概率向上。策略上，繼續關注受益於數字化政策支持的高景氣機會如數字經濟、人工智能等板塊性機會，同時，關注新能源、消費等行業調整後回升的機會。