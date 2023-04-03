大埔超級城首季營業額升近兩成　超越疫情前同期水平

新地代理蘇蔭彪（右二）表示，該商場首季3大行業的生意額升幅最為顯著，當中，珠寶首飾及鐘錶生意按年升約六成。

新地代理副總經理(租務)蘇蔭彪表示，首季該商場3大行業的生意額升幅最為顯著，當中，珠寶首飾及鐘錶生意按年升約六成，平均每方呎營業額約7,000港元。其次是運動及時裝商戶，升幅達約四成，每方呎營業額約1,000元。而餐飲亦有約三成升幅，每方呎生意額約800元。

蘇續指，為迎接重現開心笑臉的春日，大埔超級城推出《開心遊玩體驗館》大型推廣，推廣費高達500萬元，較去年升約10%，當中消費優惠佔約30至40%，場內設置多個打卡熱點及遊戲，以多元推廣活動回饋顧客。

他預期，商場復活節推廣期(4月4日至4月10日)的人流及生意較去年升約兩成 ，再加上新一輪消費券將於4月16日派發，整體生意有望進一步攀升，料影音產品、金飾、運動用品及餐飲等行業將率先受惠。

此外，商場於2023年將進行分階段優化租戶組合。首階段已於今年首季完成，當中包括加強親子及寵物元素，引入新界東北首間大型連鎖玩具店，面積達9,100方呎，亦有大型連鎖室內遊樂場落戶，並設首間室內碰碰車旗艦店，面積達8,500方呎。同時，人氣餐飲集團開設旗下首間寵物友善餐廳，面積達3,100方呎。至於第二階段優化租戶計劃，將在今年第3季展開，完成後有望把商舖數量增至逾180間，較現時增長約一成。