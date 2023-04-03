ING：內地經濟或受外圍需求疲弱衝擊　料積極推動基建

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈發表報告指，內地經濟復甦受外圍需求疲弱影響，如果貿易數據持續疲弱，政府或需更積極為基建投資提供財政支援，以及推出振興本地經濟的消費刺激方案。

她指出，現時國內經濟較出口市場強，而服務業較製造業強。經濟復甦將繼續平穩向前，並與ING早前預期相若。ING對內地今年國內生產總值(GDP)增長5%的預測仍屬合理。因應外圍需求放緩，ING將內地今年首季GDP增長由4.5%下調至3.8%，並預期政府或會因應首季較弱的GDP數據而增加財政刺激措施，第二季後的GDP增幅或會提高，因此ING將內地第二季GDP預測由5.2%提高至6%。

3月份官方製造業製造業採購經理指數(PMI)為51.9，較2月份的52.6低，亦高於市場預期的51.6。新出口訂單指數出乎意料地擴張至50.4，因原本預期歐美的出口需求應有所放緩。相比之下，財新製造業PMI所顯示的中小企出口商製造業活動按月未有錄得增長，3月份僅為50.0，低於2月的51.6。與官方製造業PMI相比，財新PMI所涵蓋的小型出口商更受外圍需求放緩的影響。

她指出，官方和財新製造業PMI分項指數都顯示國內市場的新訂單增長高於新出口訂單，反映國內市場和外圍市場的增長已經出現分歧。不過，外圍市場弱勢，可能會在下半年以製造業就業減少及整體經濟的工資增長等方式影響國內市場。如果外圍市場持續疲弱，這一風險不容忽視。

官方非製造業PMI於2月至3月期間由56.3升至58.2，升幅主要來自建築活動。住宅建設活動按月上升帶動建築活動大幅增長，情況雖然理想但並不代表房地產行業已全面復甦。建築業以外，其餘非製造業活動指數均高於50.0，表示內地服務業增長較製造業快。