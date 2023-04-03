中原按揭：通關復常樓巿轉旺　3月現樓按揭登記彈逾3成

中原按揭董事總經理王美鳳表示，據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，2023年3月份現樓按揭錄7,278宗登記，對比2月份大幅回升31%，創7個月新高，由於去年12月起尤其二手物業交投率先反彈，近月陸續成交上會，帶動3月份現樓按揭登記出現明顯增長；而由於新盤成交期一般較長，3月份樓花按揭登記仍受去年新盤放慢銷售步伐所影響，以致3月份樓花新盤上會數量進一步減少，樓花按揭連跌兩個月，按月再減15%至51宗登記，創逾12年新低。至於巿佔率方面，3月份中銀香港現樓按揭巿佔率保持20連冠，而滙豐則連續4個月蟬聯樓花按揭一哥。

受去年樓市處於悶局形勢影響，數據顯示，今年首季現樓按揭登記量按年大幅減少63%至18,517宗，中銀香港累積承辦4,934宗現樓按揭登記，以26.6%的巿佔率，暫領先榜首位置。樓花按揭登記方面，今年首季錄得313宗登記，按年銳減85%，滙豐銀行以97宗樓花按揭登記巿佔31%暫排名第一。王美鳳預期，今年首季通關復常、按息近見頂及政府調減物業印花稅等利好因素支持下，樓市交投大幅回升，同步帶動按揭申請量反彈，預期年內第2季按揭登記數字出現顯著升幅。

王美鳳指，中原按揭研究部資料顯示，3月份現樓按揭錄7,278宗登記，按月回升31%，首四位銀行巿佔率按月增加1.2個百分點至佔77.1%。3月份中銀香港現樓按揭巿佔率達27.1%，按月減少2.1個百分點，但仍保持冠軍。期內滙豐銀行單月巿佔增加0.3個百分點，市佔率升至24.7%，排名第二；恒生銀行單月巿佔率增加1.6個百分點至18.1%。

中原按揭研究部資料指出，3月份樓花按揭登記51宗，按月再減15%，創逾12年新低；主要是基於去年下半年在疫情影響下新盤銷售步伐減慢，致令近月少有大型樓花新盤上會。3月份滙豐銀行樓花按揭市場佔有率39.2%，按月增加9.2個百分點，連續4個月維持榜首位置。中銀香港巿佔率33.3%，按月增加11.6個百分點，排第2，隨後恒生銀行巿佔率19.6%排第3，巿佔率按月減少2.1個百分點。