【大辯論】滙控管理層與小股東就分拆亞洲業務議案角力

會上討論最為熱烈是「分拆滙控關注組」召集人呂宇健所提出的兩項議案，分別要求滙控表決分拆亞洲業務的建議，以及要求恢復疫情前的派息，即每年不少於每股0.51美元，並以每季度支付。該決議將於今年倫敦時間5月5日上午11時於英國伯明翰舉行之股東周年大會表決。

另外，代表約500名小股東的西貢區議員方國珊表示，呼籲小股東投票支持該提議，批評滙控收購硅谷銀行英國子公司(SVB UK)的決定，形容整個收購倉促，小股東將受到影響，指摘該行為只為完成英國監管機構的救助任務。

會上，該集團管理層發言時紛紛反對該決議，建議股東屆時投反對票。滙控行政總裁祈耀年形容，分拆會令亞洲業務變成一間普通的地區銀行，對全體股東無利；並指滙控現時價值基於環球業務。

香港上海滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝則指，去年已就架構進行詳細檢討，現時派息比率有所提升，認為執行現有策略是最快能提升股東回報的方法。他重申，若今年有形股本回報率(ROTE)能回到12%，派息比率將能重返疫前水平。

他同時透露，出售加拿大業務的交易計劃於年底完成，屆時董事會將率先考慮在2024年派發特別股息每股21美仙，以回饋股東。