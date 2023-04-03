港島藍灣半島三房跌穿900萬　累劈逾百萬沽

大型屋苑累劈逾百萬沽出。小西灣藍灣半島套三房單位，減價102萬元後，終以876萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣武秉強表示，小西灣藍灣半島7座中層E室，實用面積約566方呎，套三房間隔，望泳池景及山景，原叫價約978萬元放售，近期減至900萬元，獲買家洽購，雙方議價後，終以876萬元易手，先後累減約102萬元，呎價約15,477元。

●利嘉閣吳玉蘭指，鰂魚涌康怡花園E座中層14室，實用面積約524方呎，兩房間隔，望山景，新買家為區內上車客，原業主在一個多月前放盤，叫價780萬，最終累減55萬，以725萬成交，呎價約13,836元。

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九龍區

世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙公屋竹園北邨12座中高層5室，實用面積約489方呎，兩房間隔，未補價第二市場以280萬元成交，原業主放盤叫價298萬元，放盤5個月，最終減價18萬元成交，減幅約6%，呎價約5,726元。

●中原曾文慧指，旺角富榮花園11座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，放盤多時，去年4月未補價第二市場以700萬元放售，年底再調整至680萬元，近日減至655萬元成交，呎價約11,064元。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園12座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場以390萬元易手，呎價約9,049元，原業主於2000年4月以137.9萬元購入，持貨約23年帳面獲利252.1萬元。

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新界區

●中原柯勇指，將軍澳中心9座中層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望內園景，以715萬元成交，呎價約16,399元，原業主於2020年3月以730萬元入市，持貨剛滿3年SSD鬆綁，現轉手帳面蝕讓15萬元。

●香港置業表示，將軍澳居屋煜明苑B座高層13室，實用面積約541方呎，兩房間隔，已補價自由市場以640萬元放盤約兩星期後，獲同區客洽詢，雙方經議價後以595萬元易手，呎價約11,000元，新買家為首置客。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山迎海．星灣21座中層F室，實用面積約490方呎，兩房間隔，開價約800萬元，日前零議價易手，呎價約16,327元，新買家為用家，原業主於2014年以512萬元購入單位，持貨約9年帳面獲利約288萬元，期內升值約56.3%。

●美聯汪子龍表示，大埔淺月灣2期雙號屋，實用面積約1,425方呎，附791方呎花園，有裝修，最初連同車位以2,180萬元放售，及後多次調價至1,880萬元，最終區外換樓客再議價80萬元，以1,800萬元承接，呎價約12,632元。

●美聯吳偉文指，粉嶺牽晴間2座高層D室，實用面積約986方呎，三房連工人房間隔，有裝修，議價後獲減120萬元，終以1,180萬元成交，呎價約11,968元。

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺居屋榮輝中心1座中層J室，實用面積約468方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場叫價335萬元，放盤1個月，獲同區白居二以310萬元獲承接，呎價約6,624元，原業主於2019年3月以315萬元購入，帳面蝕讓5萬元。

●美聯張國成指，元朗世宙1座中層A室，實用面積約646方呎，套三房間隔，原業主換樓，叫價910萬元放盤，換樓客在放售自持物業後24小內購入，成交價860萬元，呎價約13,313元，單位於2021年曾作內部轉讓，未滿三年轉手需付辣招稅。

●中原劉耀琛表示，天水圍居屋屏欣苑C座低層13室，實用面積約380方呎，現為兩房，未補價第二市場叫價430萬元，以418萬元成交，呎價約11,000元，新買家為白居二上車客，原業主一手買入單位，帳面獲利240.61萬元，升值約1.4倍。

●祥益黃文樂稱，屯門寶怡花園1座高層E室，實用面積約480方呎，兩房間隔，區內首置客見單位位於高層，而且附裝修，收樓後即可入住，原業主增加議幅，累積減價59萬元，決定以526萬元購入自住，呎價約10,958元。

●中原黃仲賢指，荃灣區3月錄約150宗二手買賣，較2月回落超過兩成，4月已錄得約10宗，其中樂悠居低層2室，實用面積約435方呎，兩房間隔，叫價650萬元，放盤不足10日，減價7萬元，即獲上車客以643萬元承接，呎價約14,782元。

●美聯陳偉健表示，葵涌居屋翠瑤苑低層9室，實用面積約466方呎，兩房間隔，上車客議價入市，單位最初在已補價自由市場叫價488萬元，放盤9個月下調約50萬元，終以438萬元成交，呎價約9,399元。

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