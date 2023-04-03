美股道指升逾百點　紐約期油漲5.6%

美國企業裁員潮消息接踵而來，有傳就連麥當勞也難逃減員命運。美股周一早段向好，道指升130點，報33,404點；標指升1點，報4,109點；以科技股為主的納指跌49點，報12,172點。港股夜期報20,528點，升69點，高水119點。

石油輸出國組織及盟友(OPEC+)早前意外宣布減產，從5月起削減原油產量，累計減產幅度超過每日160萬桶。消息刺激周一油價飆升，紐約期油升5.68%，每桶報79.97美元；布蘭特期油升5.7%，每桶報84.44美元。

一直唱淡股市的摩根士丹利首席美股策略師威爾遜，於最近的研究報告中繼續堅持他的觀點。近期由於銀行接連出事，市場對聯儲局加息預期降溫，導致科技股大漲，納斯達克100指數甚至自低位反彈逾20%，進入了「技術性牛市」。不過，他卻認為，這種升勢不可持續，又指當前具防守能力的公用股、必需消費品、醫療保健股風險回報更佳，同時堅持熊市未完的看法，建議投資者等到大市觸底後，才更激進地買入科技股。

接連不斷的裁員消息，也證明美國企業的經營情況不樂觀。外媒引述消息指，麥當勞上周對員工宣布臨時辦關閉辦公室，要求一眾白領員工暫時在家工作，並預告將會「公布有關職位角色及人手配置的重大關鍵決策」，疑是為裁員做準備。消息指，公司已要求所有總部員工暫停對供應商等外部人員的會議。麥當勞股價周一早段升0.27%。

關於瑞士信貸被瑞銀併購的風波尚未完結。瑞信於周二舉行最後一次股東大會，有傳大股東挪威主權財富基金會提出抗議，包括反對解散董事會，也會反對發放總值逾3,010萬瑞士法郎的高層獎金。

同樣遇上財務困境的全球第二大戲院營運商Cineworld Group，卻有着與瑞信完全相反的命運。該公司表示，雖然並未找到買家「接盤」公司，惟已經與債權銀行達成協議，可以退出破產程序。換言之，Cineworld避過了清盤倒閉的命運，並表示其仍在考慮出售部分地區的業務。