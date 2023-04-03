內地人於海外置業意欲增　資金湧東南亞房地產

儘管內地房地產市場仍然疲弱，惟內地客買海外樓意欲上升。有地產代理表示，自從中國重新開關以來，亞洲房地產投資者的查詢量倍增，特別是中國投資者。

外媒報道，業務遍布內地、澳洲、新加坡、馬來西亞和印尼等地的家寧國際(Jalin Realty)行政總裁Ian Chen表示，目前大部分買亞洲房地產的內地投資者需把部分資金遷出，雖暫未見大規模資金外流，但很明顯部分人有此興趣，尤其是返回澳洲留學的學生。

新加坡樓市連升12季

在新加坡提供移民建議的會計師行CS Corp透露，自疫情以來公司接獲約300名顧客，當中主要為中國客戶，指疫情和封城限制給客戶很多時間計劃未來，亦有泰國地產代理指，來自中國客戶的查詢正增加。事實上，新加坡樓市凌厲，首季樓價按季上升3.2%，較前一個季度的0.4%升幅顯著擴大，為連續第12個季度上升。

新加坡市區重建局(URA)公布的今年首季樓市初步統計數據，上季當地私人住宅物業樓價指數錄194.6點，較去年第四季升6點。其中，核心中央區(CCR)、其他中央區(RCR)和中央區以外(OCR)的樓價分別按季升1%、4%和1.9%。

3月澳洲樓價止跌反彈

澳洲3月樓價亦結束連續10個月跌勢。地產研究機構CoreLogic指出，上月全國樓價指數(HVI)按月升0.6%，全國平均樓價中位數為70.47萬澳元(約371.45萬港元)。同月8大首府城市樓價更按月升0.8%，平均樓價中位數為76.49萬澳元(約403.18萬港元)，當中悉尼樓價按月升1.4%，墨爾本和珀斯緊隨其後，分別按月升0.6%和0.5%，樓價中位數分別為101.43萬澳元、74.73萬澳元和56.71萬澳元。

CoreLogic研究部主管勞利斯(Tim Lawless)表示，樓價轉升原因包括租賃市場極度緊張和來自海外移民的額外需求等，又指雖然利率仍高，並預期當地經濟增長放緩，但明顯出現其他因素推動樓價向上。

該機構認為，雖然近期樓市趨勢傾向正面，惟未來數月樓市仍要面臨幾股逆風，包括更高利率對借貸人的更大影響、經濟活動疲弱導致消費氣氛低迷，以及勞動力市場轉弱。