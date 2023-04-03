新盤首季售3500伙 沙田九肚特色戶售6500萬
2023年04月03日 21:49
東網電視更多新聞短片
一手市場於首季錄得約3,500宗成交，同時季內亦出現約百宗取消及終止交易個案，按季回落逾五成。豪宅成交持續，沙田九肚項目有連天台特色戶以6,500萬元售出。
●西南九龍維港滙年內累沽119伙
信和置業(00083)等四大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，今年至周一(3日)已售出119伙，吸金約26億港元，有機會於復活節期間開放項目第2期的現樓單位供預約參觀。
信和置業執行董事田兆源稱，項目第1期部署本季交樓，項目第2期及3期計劃於7月交樓。另發展商表示，今年首3個月，維港滙系列項目有約60%買家屬內地客或有內地背景人士。項目最新聯同四大代理行推出復活節優惠吸客。
●沙田九肚雲端四房連天台戶以6,500萬元沽出
新鴻基地產(00016)旗下沙田九肚雲端，周一(3日)透過招標售出APEX 1座6樓A室，實用面積 1,738方呎，四房間隔，內置樓梯通往679方呎天台，成交價逾6,541.5萬元，呎價為37,638 元。
●將軍澳日出康城LP10單日沽兩伙 涉逾3,270萬元
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，最新沽出兩伙，共涉3,270.2萬元。當中，2B座46樓A室，為實用面積884方呎的三房單位，成交價1,643.3萬元，呎價約18,589元。
●何文田站瑜一第1B期首現取消交易
華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期，周一(3日)首現取消交易個案，涉及的兩宗個案總成交金額為27,04.58萬元。當中，項目的3B座20樓B室，為實用面積459 方呎的兩房單位，原本於3月25日以1,304.24萬元，呎價約28,415元。另一伙為3B座27樓C室，實用面積464方呎，兩房間隔，同樣於3月25日的銷售活動中以1,400.34萬元成交，呎價約30,180元。上述兩宗成交最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。
●港島南岸第1期晉環三房終止交易
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，錄得終止交易個案。項目的第2B座36樓C室，實用面積639方呎，三房間隔，原本於2021年5月先後簽訂臨時買賣合約及正式合約以2,525.3萬元沽出，當時呎價約39,520元，惟交易已於上周五(31日)終止。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期開放式戶取消交易
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周一(3日)錄得取消交易個案。該盤的E座5樓10室，實用面積224方呎，開放式間隔，原本於3月25日以359.65萬元沽出，呎價約16,056元，惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。
●何文田站瑜一第1C期三房
市區新盤續錄承接，華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周一(3日)連錄4宗成交，吸金逾7,630.72萬元。上述沽出單位成交價由1,315.86萬至3,030.36萬元。當中，成交價最高為5A座26樓C室，實用面積904方呎，屬三房連儲物室間隔，成交呎價約33,522元。另外，5A座21樓B室，實用面積576方呎，屬兩房連儲物室間隔，以1,806.46萬元成交，呎價約31,362元。連同昨日的銷售計，該期數項目已售出158伙，套現27.79億元。
●利奧坊‧凱岸連天台特色戶售1,700萬元
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸，周一(3日)售出兩個特色單位，單日吸金2,420萬元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述包括1座31樓D室，實用面積579方呎，三房間隔，連61方呎平台及197方呎天台，成交價為1,700萬元，呎價約29,361元。
同系列的利奧坊‧壹隅上載最新銷售安排，加推8伙於周五(7日)發售，全屬一房戶，實用面積由250至288方呎，折實售價由609.4萬至676.93萬元，折實呎價21,786至24,887元。據悉，整個利奧坊系列項目至今共售出1,804伙，套現近110億元。
●紅磡必嘉坊‧曦匯一房呎價約24,014元
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊‧曦匯，最新以648.37萬元沽出20樓K室，實用面積270方呎的一房戶，呎價約24,014元。
●馬頭角賈炳達道瓏碧增印花稅津貼優惠
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周一(3日)修改價單，恢復去年曾設有的「90 天優惠付款計劃」，連同其他優惠計，現時最高折扣達11%，較對上一張價單的10%折扣為高。而最新價單取消樓價1%的「提前付清樓價回贈」優惠之際，就增設「印花稅津貼優惠」，可享發展商代繳成交價上限為3.75%的印花稅款。