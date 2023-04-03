新盤首季售3500伙　沙田九肚特色戶售6500萬

一手市場於首季錄得約3,500宗成交，同時季內亦出現約百宗取消及終止交易個案，按季回落逾五成。豪宅成交持續，沙田九肚項目有連天台特色戶以6,500萬元售出。

●西南九龍維港滙年內累沽119伙

信和置業執行董事田兆源稱，項目第1期部署本季交樓，項目第2期及3期計劃於7月交樓。另發展商表示，今年首3個月，維港滙系列項目有約60%買家屬內地客或有內地背景人士。項目最新聯同四大代理行推出復活節優惠吸客。

●沙田九肚雲端四房連天台戶以6,500萬元沽出

●將軍澳日出康城LP10單日沽兩伙 涉逾3,270萬元

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，最新沽出兩伙，共涉3,270.2萬元。當中，2B座46樓A室，為實用面積884方呎的三房單位，成交價1,643.3萬元，呎價約18,589元。

●何文田站瑜一第1B期首現取消交易

華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期，周一(3日)首現取消交易個案，涉及的兩宗個案總成交金額為27,04.58萬元。當中，項目的3B座20樓B室，為實用面積459 方呎的兩房單位，原本於3月25日以1,304.24萬元，呎價約28,415元。另一伙為3B座27樓C室，實用面積464方呎，兩房間隔，同樣於3月25日的銷售活動中以1,400.34萬元成交，呎價約30,180元。上述兩宗成交最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。

●港島南岸第1期晉環三房終止交易

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，錄得終止交易個案。項目的第2B座36樓C室，實用面積639方呎，三房間隔，原本於2021年5月先後簽訂臨時買賣合約及正式合約以2,525.3萬元沽出，當時呎價約39,520元，惟交易已於上周五(31日)終止。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期開放式戶取消交易

●何文田站瑜一第1C期三房

市區新盤續錄承接，華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周一(3日)連錄4宗成交，吸金逾7,630.72萬元。上述沽出單位成交價由1,315.86萬至3,030.36萬元。當中，成交價最高為5A座26樓C室，實用面積904方呎，屬三房連儲物室間隔，成交呎價約33,522元。另外，5A座21樓B室，實用面積576方呎，屬兩房連儲物室間隔，以1,806.46萬元成交，呎價約31,362元。連同昨日的銷售計，該期數項目已售出158伙，套現27.79億元。

●利奧坊‧凱岸連天台特色戶售1,700萬元

同系列的利奧坊‧壹隅上載最新銷售安排，加推8伙於周五(7日)發售，全屬一房戶，實用面積由250至288方呎，折實售價由609.4萬至676.93萬元，折實呎價21,786至24,887元。據悉，整個利奧坊系列項目至今共售出1,804伙，套現近110億元。

●紅磡必嘉坊‧曦匯一房呎價約24,014元

●馬頭角賈炳達道瓏碧增印花稅津貼優惠