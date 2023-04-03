東華三院今舉行壬寅年及癸卯年董事局交代就職典禮

【營業資訊】東華三院扎根香港逾一個半世紀，一直堅守「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的宗旨，並與時並進，持續創新及優化各項服務，以配合社會的轉變和市民的需求。

壬寅年及癸卯年董事局交代就職典禮周一(3日)於東華醫院地下禮堂舉行，邀得民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士親臨主禮，標誌着新任董事局肩負管治東華三院的重任，帶領東華三院在善業路上繼續邁步向前。

新一屆董事局成員包括主席韋浩文、第一副主席鄧明慧、第二副主席何猷啟、第三副主席曾慶業、第四副主席蔡加怡、第五副主席伍怡、總理連浩民、楊燕芝、姚銓浩、張業維、楊焯興、麥菁芮、李曠怡、劉欣怡、王漢坤、馬嘉達、舒心博士太平紳士、鄭婉玉、譚卓怡及陳文鉅。

癸卯年董事局主席韋浩文發表就職演辭時表示：「疫情過後，香港有序復甦，兩岸通關，生機處處。我很榮幸在這重要的時刻接任東華三院癸卯年主席，我將承諾以『承浩然之志傳東華之道』之管治目標，秉承東華三院歷代前賢浩然無私的為善志向與信念，帶領癸卯年董事局，與時俱進，積極回應社會需求，推動醫療衞生、教育、社會服務、公共服務及歷史文化保育等範疇多元發展，與香港社會同步發展，創建美好明天。」