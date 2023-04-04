東方日報B1：美打壓無礙　字節跳動收入傳跑贏騰訊

字節跳動作為短片社交平台的王者，旗下TikTok屢遭美國政府的監管打壓，不止限制政府人員使用，甚至意圖迫使其從母公司分拆。不過，這絲毫未有動搖字節跳動拓展海外業務的決心，該公司出品的另一款社交平台Lemon8，近期亦悄然登上美國版App Store單周下載排名的前10，超越了Facebook等競爭對手。

Lemon8的定位是一個生活方式分享平台，性質與Instagram、Pinterest及小紅書更加相近。其最早於2020年3月在日本市場率先推出，後來在東南亞也取得了不錯的成績，經歷數年的打磨後，近期橫掃了歐美市場。

內地互聯網行業高增長不再，甚至有人大膽推測，未來10年科技股不會再領跑大市。不過，這一觀點似乎有點過分激進，大華繼顯(香港)研究部策略師楊韻銳認為，市場上難有其他板塊接棒取代科技股的地位。他表示，除了科技股，很難找到市值足夠大，而又能反映整體中國市場的代表(Proxy)。

更重要的是，許多科網企業都不只單純是「科技」，通常還會具備其他屬性，例如阿里除了是科技公司，也可以視為消費股。若投資者想押注中國消費復甦，首選必然是阿里這類大型電商股，而不會是個別即食麵、餐飲股之流。長遠而言，他認為科技股依然會主導市場，一些新的概念如雲服務等，亦會是增長潛力所在。