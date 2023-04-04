陳蓓敏：南航與阿提哈德航空合作 上望...
2023年04月04日 04:00
東網電視更多新聞短片
美國2月個人消費支出(PCE)物價指數按月升0.3%，核心PCE物價指數按月錄得同樣升幅。密歇根大學3月消費者信心指數終值為62，低於市場估計的63.2。數據牛皮，投資者留意將公布就業數據。多風多雨的首季終於過去，總結各大主要股票市場表現，出乎意料之外，錄得升幅。美股三大指數，以納指表現最佳，升16.8%，道指升0.4%，標普升7%。
歐洲方面，首季德國DAX指數和法國CAC指數升逾一成，英國FTSE指數升逾2%。亞洲區，中、日、台、港分別錄6%、7%、12%和3%升幅。剛過去周末，油組國聯同俄羅斯宣布大減油產，共累減供應約達每日160萬桶。此舉一出，就算美國推出庫存，也難填缺口。
未來兩周，將有多項3月中國經濟數公布。本周因假期關係，港股只剩兩個工作日，在外圍呈現穩定下，恒指若能守於20,350水平，月內有望挑戰22,000水平。中國南方航空(01055)宣布與阿提哈德航空簽署合作備忘錄，以代碼共享合作，為廣州、北京和阿布扎比，提供航運及相關業務發展商機。阿提哈德航空線網絡達全球數百個目的地，合作有助加強和中東國家，人流物流量。去年業績虧損擴大，屬市場預期之內。集團有計劃分拆物流業務於上海主板上市。建議候低吸納，向上阻力位6.3元，向下跌穿支持位5.4元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)