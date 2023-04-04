陳蓓敏：南航與阿提哈德航空合作　上望...

美國2月個人消費支出(PCE)物價指數按月升0.3%，核心PCE物價指數按月錄得同樣升幅。密歇根大學3月消費者信心指數終值為62，低於市場估計的63.2。數據牛皮，投資者留意將公布就業數據。多風多雨的首季終於過去，總結各大主要股票市場表現，出乎意料之外，錄得升幅。美股三大指數，以納指表現最佳，升16.8%，道指升0.4%，標普升7%。

歐洲方面，首季德國DAX指數和法國CAC指數升逾一成，英國FTSE指數升逾2%。亞洲區，中、日、台、港分別錄6%、7%、12%和3%升幅。剛過去周末，油組國聯同俄羅斯宣布大減油產，共累減供應約達每日160萬桶。此舉一出，就算美國推出庫存，也難填缺口。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)