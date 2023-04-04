The Sandbox推新一輪LAND銷售　料年內用戶增至1000萬

港產區塊鏈遊戲公司Animoca Brands旗下子公司The Sandbox公布今年大中華區發展策略，該企聯合創辦人及營運總監Sebastien Borget表示，目前該企在全球有近460萬個用戶，他認為隨着合作夥伴增多，在未來12個月的用戶人數能提升至1,000萬個；計劃明年推出手機版本遊戲。

The Sandbox同日宣傳，計劃在今年第二季度推出更多LAND(指：遊戲土地)銷售活動，包括Mega City 3，其中更包含大中華區的多個合作夥伴；早前推出的Mega City 1及2中逾2,000塊LAND均以售罄，Borget稱「香港為其中一個最受支持的市場。」

值得一提的是，每一塊LAND均為NFT(Non-fungible Tokens，非同質化代幣)，即購買後能擁有LAND的擁有權，並可作二次交易。目前The Sandbox有約75% LAND已被出售，Borget指計劃在2026年前將所有LAND；完成所有LAND出售後，公司將專注在服務費收入。

近期加密貨幣價格疲弱，被問及情況會否影響LAND交易價格時，Borget稱平台早已劃一LAND價格，即每塊LAND及PRIME LAND(優質土地)的價格均為1,011及4,683 $SAND；只能兌換成平台加密貨幣「$SAND」進行交易。所以他不認為幣市波動會實則影響LAND價格。

現時全球各地科企均傳出裁員消息，Borget指公司現時處於發展階段，不會裁減人力資源規模，同時會持續增加增裁人手，但無回應具體規模。

該企同時表示，將推動40多項本地合作夥伴的元宇宙生態發展、推出Game Maker更新版本以帶來更多用戶自創內容、加強與本地逾17間教育機構合作，以及3間新創意工作室和元宇宙建設合作夥伴，以支援逾400個知名品牌，共同開發已購入的LAND。