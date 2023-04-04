林嘉麒：科技股於第二季表現普遍向好...

環球股市在首季完結前反彈，歐美銀行業近期狀況有所緩和，倒閉憂慮逐漸消散。上周未再聽到銀行需要援助或被接管的聲音，另一方面，美國銀行業減少了對美聯儲兩個不同緊急貸款計劃的依賴，亦表明最近金融業的動盪可能開始消退。美聯儲的最新資料顯示，截至3月29日的一周，美國銀行的借款總額為1,526億美元，較前一周的1,639億美元略減。另外，銀行從美聯儲的銀行定期融資計劃中借款644億美元，而一周前為537億美元；而從現視窗借款只有882億美元，低於上周的1,102億美元和3月初的1,529億美元，整體成下降趨勢。由於折扣視窗提供最多90天的貸款，意即最快在今年六月底前完結，界時可留意銀行流動性會否見改善。

另外，美國息口走勢對大市關係極大。美國核心PCE物價升4.6% ，按月下降0.1個百份點，低過預期，是近兩年最低；而整體PCE物價指數按年升5%，較預期低0.3個百分點。按月計算，整體PCE物價指數升0.3%，較1月的0.6%升幅顯著回落。根據Fed Watch數據，交易員認為美聯儲5月加息0.25厘的概率為五成左右，較數據公布前輕微上升，預期5月的利率將上調至介乎5厘至5.25厘的峰值。

同時，最新預期美聯儲可能在7月開始減息。當然，距離下次議息日的5月3日還有一次PCE的公布，當中仍存變數，再者本周五亦會迎來非農數據，對未來通脹及息口變化亦有指標性的影響。更何況，在美國PCE回落的同時，很巧合的是多個歐佩克及非歐佩克組織參與國宣布實施自願石油減產：俄羅斯將自願減產50萬桶/日的石油產量，直到2023年底；阿聯酋及科威特從5月到2023年底自願將石油產量分別降低14.4萬桶/日及削減12.8萬桶/日。未來原油供應減少，會怎樣傳導至其他物價上升的問題將在未來數月發酵，亦可能是美國高利率揮之不去的問題。

港股方面，在外圍銀行憂慮紓緩，配合息口快將見頂，投資者風險胃納隨即上升，適逢上周基金季結，整體拉起股市，又有阿里巴巴重組消息，一眾科技股異動，迅即令恒指上周五挑戰過50天線水平。技術走勢上，上周初恒指是處於待變的三角形中，意料不到的是最後出現向上突破。儘管短線50天線成了大阻力，但突破後的恒指，在兩萬點水平及牛熊線將會形成較強大支持。本周港股有多日假期，只有三個交易日，加上投資者觀望非農等數據，日內走勢或會缺乏方向，惟整體基調已向好。過去十年，港股在第二季表現最好的是科技股，十年中有七年均錄得正回報，大家可以多加留意。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)