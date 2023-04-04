廖嘉豪：環球資產配置宜增持美國以外股票

踏入第二季，投資者仍適宜對環球固定收益工具持偏高比重，對環球股票則保持審慎。大家可繼續看好回報來源最可預測的資產，即是美國投資級別債券支付的利息(尤其是美國國債)以及來自派息穩健增長股派發的股息。銀行業和金融市場波動加劇，反映經濟周期或即將轉向。這可能會在未來幾個月創造重新分配投資組合以獲得更高回報的機會。

近期的銀行業情況可被視為貨幣緊縮進入後期階段的標誌。雖然最近幾周受到影響的每家公司都有其獨特的問題，最薄弱的行業和公司面臨困境也不足為奇。在不到一年的時間內，美國的政策利率從0%飆升至4.75%。美國的貨幣政策在短短三個月內從量化寬鬆(QE)轉向量化緊縮(QT)。限制貸款的壓力正在增加，並影響至非金融借款人。美國經濟可能會出現溫和衰退，目前美國經濟中最依賴銀行信貸的行業，尤其是寫字樓房地產，或出現違約周期。美國小型銀行的大量存款流出似乎已經減弱。儘管如此，過去的資金外流應該會導致未來的貸款活動減弱，特別是對於商業房地產和小型企業。在最近的銀行業消息傳出之前，銀行貸款標準在所有貸款類別中都在收緊。這是貨幣政策收緊影響經濟的核心機制。

最近幾周債券市場出現了創紀錄波動。近幾周美國2年期國債收益率下降1.3個百分點主要是由於銀行償付能力疑慮所致。債券投資者本月開始假設聯儲局政策利率或進一步走高，然後轉變為相信減息最早將於5月開始。除非出現進一步的系統性風險，否則近期減息的預期應該會消退，從而在一定程度上推高短期收益率。雖然收益率可能反彈，但預計利率不會回到過去六個月的高位水平。建築和貿易等周期性行業的緊縮，或削弱聯儲局進一步加息的理由。信貸問題或逐漸出現，預計最弱的債券和貸款市場信貸或表現轉差。如果收益率利差大幅上升，補償了更大的風險，投資者屆時或可考慮增持高收益資產。目前先繼續關注投資級別債券機會，直到利率大幅下降。

非常相似的是，周期性行業中規模較小、負債較多的公司未來幾個月可能面臨更大市場壓力。雖然估值改善，但年初至今，標準普爾600小型股指數的回報率低於標準普爾100大型股指數約6.5%。如果中小型股大幅跑輸或出現盈利改善條件，大家或可留意增持中小型股的機會，因為它們仍然是推動長期回報的關鍵資產類別。

歷史表明，與其他地區相比，美國的貨幣政策將更傾向於周期性調整。美國廣義貨幣(M2)已經出現年度收縮，這是75年來的首次收縮。儘管這是在2020年貨幣供應快速增長之後發生的，隨着美國勞動力市場疲軟，或將推動聯儲局政策比其他任何地方更快地回歸中性環境，或導致美元在未來幾年走軟。因此在環球資產配置上，未來仍適宜增加對美國以外地區股票的配置，以賺取計及匯率影響更高的回報。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪