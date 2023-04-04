道指升327點　比特幣跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.4%，報102.05；港匯見7.8472；離岸人民幣(CNH)報6.8719；美元兌日圓處132.22；歐元報1.0907，英鎊報1.2422。金價偏軟，處1,985.38美元。油價穩升，布油報84.78美元，紐油報80.45美元。比特幣跌1.3%至2.78萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●港元匯價觸發7.85港元兌1美元弱方兌換保證，金管局在紐約時段買入71.04億港元，沽出美元。周四(6日)本港銀行體系結餘將降至699.15億港元。

●道指收報33,601點，升327點或0.98%；標指收報4,124點，升15點或0.37%；納指收報12,189點，跌32點或0.27%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,377點，跌32點。

●4月恒生指數夜期收報20,462點，升3點，高水53點，成交12,102張。

●紐約期油收報每桶80.42美元，升4.75美元或6.3%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.93美元，升5.04美元或6.3%。

●紐約期金收報每安士2,000.4美元，升14.2美元或0.71%。

●英國富時100指數收報7,673點，升41點或0.54%；德國DAX指數收報15,580點，跌47點或0.31%；法國CAC指數收報7,345點，升23點或0.32%。

●南韓3月通脹放緩至4.2%，1年以來最低。

●美國3月ISM製造業PMI報46.3，創近3年低。

●滙豐：完成出售加國業務，擬明年每股派息21美仙。

●恒指公司5月12日宣布恒指季檢結果。

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