恒指跌近300點　美團挫5%

港股低開44點後，跌幅進一步擴大至近300點，恒生指數曾低見20,126點，跌282點，最新仍跌252點或1.2%，報20,155點；國企指數亦跌112點或1.6%，報6,828點；恒生科技指數則跌107點或2.5%，報4,194點。主板成交暫約312億港元。

大型科網股跌勢拖低大市，美團挫4.8%失134元，阿里巴巴跌3.7%穿95元關，京東跌2.6%，騰訊跌1%至384元，小米跌1.6%，快手跌3.2%，嗶哩嗶哩跌2.6%。

重磅股受壓，滙豐控股跌0.3%企54元，港交所跌近1%，友邦保險及建設銀行無升跌；中移逆市升1%。

個股方面，商湯升逾7%，升穿3元。

【09:21】港股報跌 阿里及美團挫逾2% 「三桶油」個別發展

恒生指數低開44點或0.22%，報20,364點；國企指數低開29點或0.43%，報6,910點；恒生科技指數低開23點或0.55%，報4,278點。主板成交暫約26.8億港元。

大型科網股普遍下跌，阿里巴巴跌2.4%，美團跌2.6%，騰訊跌1.2%，京東跌1.3%，快手跌0.08%，嗶哩嗶哩跌0.9%；而小米逆市微升0.1%。

重磅股靠穩，中移升0.4%，港交所升0.5%；滙豐控股及建設銀行無升跌；友邦保險升1.6%企85元。

「三桶油」個別發展，中國石油化跌0.2%，中國石油股份升0.6%，中國海洋石油升1.6%。

內地三大造車新勢力發力受壓，蔚來挫5%，小鵬汽車跌2.7%，理想汽車跌1%。