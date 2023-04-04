【高盛推介】美團失守140元 好淡倉部署
2023年04月04日 10:37
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團近期於140港元水平附近橫行，周一(3日)跌約2.4%，周二(4日)早段繼續下跌。開市隨即失守140元水平，低開約2.6%後跌幅擴大，最低見132元。現報134.6元，跌約3.9%。美團早前公布去年業績，虧損收窄至66.86億元人民幣。及後有券商料美團今年首兩季店內收入增長，分別按年回復至23%及44%，並維持對其「增持」評級，目標價190元。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周四錄得約410萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。淡倉於上周五錄得約190萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，可見北水於周一繼續沽出美團，錄得約4.4億元資金淨賣出。
投資者如看好美團，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價165元以下、2個月期以上、低街貨證中最高槓桿的美團購(13791)。中年期選擇可留意低街貨美團購(15143)。牛證方面可留意美團牛(66847)，與現價有約25元收回距離。
美團購13791，行使價158.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.2倍，行使價165元以下、2個月期以上、低街貨證中最高槓桿。
美團購15143，行使價170.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.0倍，中年期、低街貨。
美團牛66847，收回價110元，行使價107元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，近25元收回距離牛證。
美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿4.5倍，高槓桿。
美團沽26260，行使價142.4元，2023年6月27日到期，實際槓桿4.1倍，貼價。
美團熊52559，收回價170元，行使價173元，換股比率500，槓桿比率3.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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