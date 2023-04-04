恒大簽訂3份重組支持協議　續停牌

恒大擬通過在開曼群島、香港和╱或其他適用的司法管轄區的協議安排進行擬議重組，在協議安排下將會有兩組債務，即A組及C組，其中A組債務包括10筆美元優先擔保票據、1筆港元可轉換債券和1項私募貸款；C組債務包括私募債、回購義務及公司就若干境外及境內債務提供的擔保。

A組債權人及C組債權人均可從對價方案中作出選擇，即「方案1」及「方案2」。在方案1下，債權人將收到公司發行的期限為10至12年的新票據。在方案2下，債權人可選擇將其可獲償金額轉換為：由公司發行期限為5至9年的新票據；公司發行的可兌換恒大物業服務集團股份的強制可交換債券、公司發行的可兌換中國恒大新能源汽車集團股份的強制可交換債券、公司發行的強制可可轉換債券及公司發行的證券掛鈎票據。

公司指出，根據擬議的景程及天基協議安排，每一景程債權人將按其權利所對應按比例獲配發由景程發行的本金總額為65億美元的新票據，每一天基債權人將按其權利所對應按比例獲配發由天基發行的本金總額為8億美元的新票據。

此外，公司表示，在4月27日下午5時正前有效簽訂或加入A組重組支持協議、C組重組支持協議或天基重組支持協議，並持有合格限制性債務的每位相關債權人，將獲未償還本金金額的0.25%同意費。

恒大指，公司股份的買賣將繼續暫停，直到進一步通知。