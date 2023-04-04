【高盛推介】比亞迪連升5日後倒跌 輪證點揀？
2023年04月04日 11:20
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份由上周二(3月28日)起連升5日，累計升逾10%，當中本周一(3日)突破230港元水平收市，升約0.7%。周二(4日)高開約0.4%後隨即倒跌，失守230元。現報226.6元，跌約2.1%。比亞迪公布，3月新能源汽車銷量達20.71萬輛，按年升97.4%；首季銷量達55.21萬輛，累計升92.8%。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周四錄得約140萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。淡倉於上周五錄得約360萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意低街貨比迪購(11482)。中年期選擇可留意低街貨比迪購(29313)。低面值選擇可留意比迪購(12199)。牛證方面可留意比迪牛(67863)，與現價有約35元收回距離。
比迪購11482，行使價245.2元，2023年6月21日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨。
比迪購29313，行使價260元，2023年8月31日到期，實際槓桿5.8倍，中年期、低街貨。
比迪購12199，行使價275.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿7.8倍，低面值。
比迪牛67863，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽12525，行使價177.78元，2023年7月24日到期，實際槓桿6.3倍，活躍條款。
比迪熊52560，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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