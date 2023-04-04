富達國際進駐元宇宙　冀藉遊戲提升用戶理財能力

富達國際宣布，於元宇宙平台Decentraland推出「Fidelity International Campus」，透過遊戲體驗提升用戶的理財能力，並幫助更多投資者了解財務規劃、金錢管理和投資的重要性。

富達國際「Fidelity International Campus」為用戶創造獨特的數碼空間，提供嶄新而有趣的互動體驗。通過互動遊戲、虛擬畫廊及「The Game of Life」（人生遊戲）、「Social Mobility Gallery」（社會流動畫廊） 和 「Discover Fidelity Building」 （探索富達大樓）等體驗，用戶可了解更多有關投資和財務規劃的知識。

在探索「Fidelity International Campus」時，用戶有機會接觸各類型數碼資產，如非同質化代幣 (NFT)和Decentraland的獨有裝備，寓學習於遊戲。當中，「The Game of Life」模擬現實生活中不同情景，讓用戶探索如何做出明智的財務決策。「Social Mobility Gallery」 體現富達透過促進社會流動性，達致創建更美好財務未來的願景。於此，用戶有機會獲得富達與倫敦史特拉福一所學校的學生合作創造的限量版 NFT。

富達國際亞太區（日本除外）數碼體驗及夥伴關係主管Emmanuelle Pecenicic表示，隨着大眾對元宇宙的認識和興趣不斷增加，「Fidelity International Campus」旨在為廣大用戶提供實用理財知識的學習途徑，尤其是針對廣泛使用Web3 技術的年輕一代。這代表着投資者教育的未來趨勢，以有趣且嶄新的方式，讓用戶於數碼化時代和環境中學習財務知識。通過提供互動和娛樂體驗，富達期望能提升大眾的理財能力，繼而創建更美好的財務未來。