摩通警告：股市處暴風雨前夕　恐重陷去年低位

外媒報道，摩根大通策略師Marko Kolanovic表示，由於銀行業動盪、石油衝擊及經濟增長放緩帶來的不利因素，推動今年股市上漲的冒險情緒可能會減弱，股市恐重回2022年低位。

Kolanovic周一(3日)在給客戶的報告中寫道，美國聯儲局表示今年無意減息，但風險資產表現出前所未有的反彈，歐洲股市接近歷史高位，美國股市收復近期失地，不過預計未來幾個月風險情緒將會逆轉，市場將重試去年低位。

在Kolanovic眼中，過去幾周流入股市的資金毫無意義，主要是由系統性投資者、軋空(short squeeze)和俗稱恐慌指數的美股波動指數(VIX)下跌所推動。

軋空意思是沽空投資者預期股價會下跌，但實際上股價卻大漲，被迫平倉或持續買入標的股份回補，或者受到保證金追繳被迫平倉回補等因素，導致股價暴漲的情況。

VIX指數跌穿20，表明投資者認為銀行業危機在短期內受控。不過，Kolanovic將目前的市場背景形容為「暴風雨前的平靜」。

他表示，值得注意的是，限制性利率對各種套利交易產生了問題，隨後收益率回落減輕部分壓力。他指，儘管各國央行仍在溝通，但在抗擊通脹及反擊市場的減息假設方面仍有一定理由，因此壓力的最初來源，即利率持續向上可能會重現。