GoGoX夥Preface推AI課程　免費畀基層小朋友學嘢

林凱源笑言，「有諗過唔受歡迎點算」，但都要睇咩原因唔受歡迎，人人都識AI而毋須求咁就最好。若果係課程編製、宣傳等問題而無人問津，則會調整策略，因此設下未來2個月「試水溫」及「落區」，再按反應規劃未來課程嘅方向，期望「區區有份」。

Preface創辦人及行政總裁盧炳棠就話，首階段目標吸引約千個基層兒童參加課程，又指以本港基層兒童總數計，有關目標保守。不過，希望有關計劃推出能夠吸引更多商企加入，甚至反推本港教育局加入科技、AI等課程，長遠為本港科技界培養人才。

林氏強調，成立AI社區研習中心，旨在為港人提供接觸AI學習機會，公司無意進軍教育界，而團隊則係兩間公司員工以義工參與。隨住AI不斷發展，無論對商業活動、傳統教育等都帶來挑戰，但都提升生產力，所以希望透過課程，畀下一代學用AI。