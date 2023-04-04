道期牛皮 布油企85美元水平
2023年04月04日 16:11
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●美匯指數報101.84；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.8820；美元兌日圓報132.69；歐元企1.0917，英鎊處1.2463。金價報1,983美元。布油報85.56美元，紐油報81.11美元。比特幣企2.8萬美元水平。道指期貨跌11點。
●市後關注點
20:30 加拿大2月建築批核
20:30 加拿大2月貿易帳
22:00 美國2月工廠訂單
●恒生指數全日收報20,274點，跌134點或0.66%；國企指數收報6,875點，跌64點或0.94%；科技指收報4,233點，跌69點或1.61%。主板成交1,193億港元。https://bit.ly/3K03BKw
-攜程集團與沙特旅遊局簽署戰略合作備忘錄。
-恒大簽訂3份重組支持協議，續停牌。
-大和下調華晨中國目標價至3.5元。
-大摩予安踏目標價135元，評級「增持」。
●滬綜指收升16點，中字股強勢，中國中鐵A股升停板、中交建A股升9.2%、中國電信A股升6.9%、中國移動A股升4.8%。https://bit.ly/3mauoM7
●中國經濟：
-亞開行料今年中國經濟增長達5%，香港升3.6%。
●華為去年揼逾719億人幣分紅！14萬持股員工受惠。
●埃利安：聯儲犯下幾十年來最大政策錯誤。
●對沖基金雪湖資本傳已撤離香港，研究團隊已遷至北京。
●中方批評遭遏制，美國：須採取措施創造公平競爭環境。
●保監局臨時便利措施4月30日後取消。
●疫情相關支出增，南韓去年人均負債超2千萬韓圜。
●澳洲央行暫停加息，符預期。
●美股：
-摩通警告：股市處暴風雨前夕，恐重陷去年低位。
-美銀指標迫近買入訊號，標指未來1年中值漲幅達2成。
-沃爾瑪電商倉庫裁員逾2000人。
-蘋果傳將裁減企業零售團隊少數員工，籲重新求職。
●歐萊雅斥逾197億收購護膚品品牌Aesop。
●金管局承接逾71億港元沽盤，銀行結餘降至不足700億。