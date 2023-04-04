MTR Lab夥數碼港共同投資物流科技初創alfred24

是次投資項目結合MTR Lab龐大網絡和alfred24市場首創科技的優勢，勢必為香港電子商務物流和「最後一哩派送」市場環境帶來重大革新。在是次投資支持下，alfred24計劃於2025年之前倍增本地業務網絡至2,000多個取貨點，同時擴張其業務至大灣區，並至少進軍多一個東南亞國家市場。

MTR Lab期望與alfred24長期合作取得豐碩成果，並預期在2023年底前實現是次共同投資項目的第一個里程碑，推出低耗能藍牙儲物櫃，此為亞太區首創的電池供電智能儲物櫃產品。alfred24更會推出人工智能軟件用以偵查和分析最佳安裝位置，藉此完善車隊路線計劃以進一步減少碳排放量，提倡更環保和更符合可持續發展的物流模式。