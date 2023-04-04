【產經直播】港股長假前夕　一動不如一靜？

隔晚美股個別發展，而港股連升5日後，周二(4日)則見回吐，低開44點後，曾一度跌最多282點，低見20,126點，其後跌幅收窄，最終收市跌134點，報20,274點，假期前成交1,194億港元。近期國際油價飆升，或增加通脹壓力，將左右聯儲局加息步伐，港股又會點行？而港元匯價走弱，本港銀行體系跌穿700億元，對港股有咩影響？長假期將至，係咪一動不如一靜？

至於油股，國際油價隔晚升逾6%，刺激港股「三桶油」做好，收市分別約2%至3%升幅，油股仲可唔可以追？

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