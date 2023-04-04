【產經直播】港股長假前夕 一動不如一靜？
2023年04月04日 16:22
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信誠證券聯席董事張智威
隔晚美股個別發展，而港股連升5日後，周二(4日)則見回吐，低開44點後，曾一度跌最多282點，低見20,126點，其後跌幅收窄，最終收市跌134點，報20,274點，假期前成交1,194億港元。近期國際油價飆升，或增加通脹壓力，將左右聯儲局加息步伐，港股又會點行？而港元匯價走弱，本港銀行體系跌穿700億元，對港股有咩影響？長假期將至，係咪一動不如一靜？
至於油股，國際油價隔晚升逾6%，刺激港股「三桶油」做好，收市分別約2%至3%升幅，油股仲可唔可以追？
另一方面，騰訊(00700)大股東Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus，疑將早前獲實物分派的美團(03690)股份存入其御用券商高盛，根據中央結算系統(CCASS)顯示，於3月23日有2.48億股或4%美團股份存入系統，大部分存入高盛倉位，美團曾跌逾半成。這是否意味着美團將展開新跌浪？有貨可以點部署？冇貨呢個價位追淡倉值博？
相反，商湯(00020)周二則續做好，盤中升幅曾擴大至逾1成7，高見3.4元，收市仍然有12%升幅，商湯仲可以食住AI概念繼續上？但面對大股東軟銀(Softbank)不時減持，呢隻仍需小心？
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