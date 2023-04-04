余偉文：「互聯互通」增風險管理工具　可加強內地金融活力

香港金融管理局總裁余偉文於2023中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會主題演講，提到內地金融對外開放仍有巨大的空間，現時外資於內地股票市場的持倉只佔4%，於債券市場的佔比更不足3%。進一步優化和擴展「互聯互通」機制，如提供更多風險管理工具，有助提升國際投資者參與內地金融市場的深度與廣度，從而增強內地金融市場的活力與國際競爭力。

就兩地可以重點推進的工作，余稱，首先是兩地金融監管機構將密切合作，盡快開通「互換通」的北向交易。目前債券通投資者仍缺乏有效的利率風險管理手段，只能利用離岸人民幣互換產品進行對沖。投資者普遍希望進入在岸利率互換市場，降低交易成本，也提高他們的對沖效率。如果能讓他們進入一個比較有流動性的利率互換市場，這樣在市場波動時，就可以避免拋售現券，減少市場波動，也有利於金融穩定。「互換通」北向通正是為他們提供一條安全、便利的入市管道。下一步，金管局還將與內地監管機構在香港推出離岸國債期貨。

與此同時，各方也需要研究，如何為國際投資者提供多元化的流動性風險管理工具，也希望擴大債券北向通的投資目標，為國際投資者提供更全面的資產配置選擇。

他指出，目前國際投資者以配置利率債為主，外資在境內的固收資產近3分之2集中於國債，信用債的配置有較大的提升空間。銀行間和交易所債券市場互聯互通安排(即「通交易所」)公布後，境外投資者都十分關注進展。金管局債務工具中央結算系統(CMU)將積極配合內地相關部門做好技術準備工作，便利境外投資者通過香港「一點接入」內地銀行間和交易所債券市場，增持信用債，也進一步提升內地債市對外開放水準。

另一方面，也不會忽略現有「互聯互通」機制技術、操作層面的優化工作。如CMU將積極落實與上海清算所的雙向自動化對接，也會繼續與國債公司探討推出類似的優化措施，進一步提升債券通結算效率，便利國際投資者增持內地債券。