余偉文：港將從三方面為使用人幣創造更多有利條件

香港金融管理局總裁余偉文於2023中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會主題演講，談及人民幣國際化工作時提到，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)的落實、中國與中東海灣地區國家合作不斷深化，將進一步提升境內外企業在區域經濟活動中對人民幣的需求，為人民幣國際化帶來新動能。香港將從流動性、產品和金融市場基建3方面，為境內外主體持有和使用人民幣創造更多有利條件，特別是便利內企在跨境交易中更多使用本幣，降低貨幣錯配風險。

他指，香港擁有規模最大的離岸人民幣資金池，國際領先的人民幣結算能力，以及成熟的離岸人民幣生態圈。2022年經香港銀行處理的人民幣貿易結算額已經達到9.3萬億元人民幣。香港具有得天獨厚的條件，配合國家推動人民幣在跨境貿易結算等實體經濟活動中的應用，有序推進人民幣國際化。

余偉文稱，去年中國人民銀行與金管局建立常備貨幣互換安排，並大幅增加互換額度至8,000億元人民幣，進一步提高香港離岸市場人民幣流動性供給的穩定性。

本港也致力於發展多元化的離岸人民幣資產，讓人民幣的持有方擁有更多投資選擇，從而提升海外企業在跨境貿易中使用人民幣的意願。最新的舉措是引入港股「港幣—人民幣雙櫃台莊家機制」，目前已有多家主要上市公司表示有意去增設人民幣櫃台。

此外，香港擁有成熟的人民幣外匯和場外衍生品交易市場，交易量居全球離岸市場首位，可為投資和持有人民幣資產的機構提供配套風險管理服務。金融局正與內地相關監管部門研究提供更多元化的離岸人民幣風險管理產品，方便投資者有效對沖中長期債券的利率風險。

另外，在金融基建方面，金管局正不斷提升香港的離岸人民幣支付和清算能力。首先將升級CMU(中央結算系統)的功能，做好市場聯繫和推廣，將其發展成為國際中央證券存管機構(ICSD)。同時將積極推進數碼人民幣跨境支付的研究和應用工作。與人民銀行加強合作，在香港測試數碼人民幣跨境支付工具，以提升跨境服務效率和使用者體驗；並與國際清算銀行(BIS)合作，積極推進包括人民銀行在內的多家央行參與的跨境央行數碼貨幣(CBDC)工作項目mBridge，優化跨境支付的流程，提高跨境交易效率，並降低成本。