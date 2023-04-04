瑞銀：內地首季GDP增速料逾3%　高於此前預測

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管汪濤預計，內地第一季度國內生產總值(GDP)按年增長可能會高於此前3%左右的基準預測，維持今年GDP增速5.4%預測不變，主要由消費大幅復甦和房地產活動拖累減弱所推動，而基建和製造業投資按年增速可能從2022年較高水平放緩，全球經濟下行周期之下出口可能按年下跌。

她相信，內地即將公布的3月經濟資料將顯示經濟活動進一步復甦，其中社會零售和工業生產按年增速均有所上升，得益於低基數。房地產活動按年大幅反彈，強於此前預期。製造業投資穩健，而基建投資按年增速有所放緩，後者部分由於高基數效應。3月信貸增速可能繼1至2月信貸「開門紅」後有所放緩，而消費物價指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)通脹均下行。

宏觀政策方面，瑞銀展望或有更多具體政策陸續出台。她指出，考慮到今年政府面臨換屆，兩會政府工作報告僅簡單闡述了今年的政策定調和工作重點，新一屆政府在上台之後，可能會出台更多具體的政策支持。

該行認為政策性銀行對基建投資的信貸支持還有進一步擴大的空間，財政貨幣等政策要實現「統籌運用」，更多地方政府也可能會出台擴大消費的具體政策措施。展望第2季度按季增速可能進一步回升，加之低基數推動，按年增速有望明顯加快。