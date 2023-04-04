元朗翹翠峰三房低位反彈7%　以900萬元售

平盤一直被消化，近期二手成交價都由低位回升。元朗翹翠峰套三房單位，減價近百萬元後，以900萬元成交，較今年1月低位反彈約7%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣鄧惠源表示，西半山福熙苑中層A室，實用面積約621方呎，套三房間隔，望市景，新近以約1,080萬元易手，呎價約17,391元，新買家為一對由外國回流香港的夫婦，見屋苑鄰近半山扶手電梯可直達中環，方便往返公司即入市。

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島5座低層D室，套三房間隔，望山景及海景，實用面積約616方呎，成交價達1,020萬元，呎價約16,558元，新買家為同區客。

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九龍區

●中原任展雄指，長沙灣居屋凱樂苑C座高層4室，實用面積約394方呎，一房間隔，未補價第二市場叫價510萬元，議價後售495萬元，呎價約12,563元，新買家為外區年輕綠表客，原業主於2019年9月以約273萬元入市，持貨約3年半帳面獲利222萬元。

●中原蘇俊賢表示，西南九龍浪澄灣3座高層A室，實用面積約548方呎，兩房間隔，開價1,130萬元，新近以1,118萬元易手，呎價約20,401元，原業主於2007年10月以545萬元購入，持貨約15年半帳面獲利573萬元，期內升值約1.05倍。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園11座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，望街景，未補價第二市場以645萬元易手，呎價約10,895元，原業主於2015年3月以477萬元購入，持貨約8年帳面獲利168萬元，單位期內升值約35%。

●世紀21富山劉倩彤指，新蒲崗居屋采頤花園11座中層E室，實用面積約431方呎，兩房設計，望內園景，未補價第二市場以490萬元成交，呎價約11,369元，單位原先叫價為520萬元，最終減價30萬元成交，減幅僅約5.8%。

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新界區

●中原王勤學表示，元朗翹翠峰1座高層B室，實用面積約822方呎，套三房間隔，開價998萬元，新近減至900萬元成交，呎價約10,949元，較今年1月低位做價840萬元，反彈約60萬元或約7%。

●中原張奇瑋表示，東涌區3月暫錄約3宗二手買賣，包括藍天海岸2座中層A室，實用面積約805方呎，套三房間隔，去年9月叫價1,080萬元，當時樓市低迷不設睇樓，近月樓市回暖重新開放，調低叫價至970萬元，再減至963萬元沽出，呎價約11,963元。

●美聯李貫甡稱，青衣居屋青泰苑F座中層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，區內分支家庭客，留意屋苑多時，直到單位租約完結，即決定入市，原業主2月份已補價自由市場以約618萬元放盤，議價後以608萬元成交，呎價約10,975元。

●中原余仲平表示，荃灣映日灣剛錄得4月首宗買賣，單位為3座中層F室，實用面積約285方呎，一房間隔，享內園景，叫價630萬元，減價15萬元，以615萬元沽出，呎價約21,579元，新買家為外區上車客。

●美聯梁浩文指，屯門邁亞美海灣2座高層A室，實用面積約403方呎，兩房間隔，原業主套現，叫價480萬元，宣微議價5萬元，以475萬元沽出，呎價約11,787元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋翠寧花園6座中層K室，實用面積約577方呎，三房間隔。新買家為區內綠表客，表示熟悉區內環境，而且屋苑鄰近小朋友上學地點，原業主減約12萬元，未補價第二市場以338萬元購入，呎價約5,858元。

●中原陳思麗稱，天水圍栢慧豪廷7座高層H室，實用面積約698方呎，套三房連儲物室間隔，裝修屬一手原裝，放盤5日速獲同區上車客洽購，叫價750萬元，議價後以720萬元成交，呎價約10,315元，減幅30萬元或約4%。

●美聯黃麗貞指，將軍澳居屋彩明苑E座中層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，新近獲綠表客斥603萬元於未補價第二市場購入，呎價約9,276元，原業主於2007年5月以156萬元購入，持貨接近16年帳面獲利約447萬元，單位升值約2.9倍。

●中原柯勇表示，將軍澳日出康城領峯7座右翼低層A室，實用面積約680方呎，套三房間隔，望園景，以800萬元易手，呎價約11,765元，原業主於2009年12月以437萬元買入，持貨約13年多，帳面獲利363萬元離場，單位升值約83%。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳THE PARKSIDE第1座低層B室，實用面積約1,079方呎，四房連士多房間隔，原業主已移民，開價2,050萬元放盤，累減190萬元，以1,860萬元沽出，呎價約17,238元，新買家為年輕夫婦，喜歡區內樓齡較新屋苑，睇樓兩次入市。

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