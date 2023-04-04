Google削員工福利慳錢　傳不提供訂書機膠紙　控制換電腦次數

外媒報道，Google財務總監Ruth Porat最近在公司電郵中表示，該公司正在削減員工服務。Porat指，公司2023年其中一個重要目標是，透過提高速度及效率達到持久節約。

外媒引述文件指，Google表示正在削減健身課程、訂書機、膠紙和員工更換筆記本電腦的次數。

就設備變化方面，公司暫停筆記本電腦、桌上電腦及屏幕更新。根據外媒引述內部文件指，公司改變設備更換的頻率。在默認情況下，不是擔任工程職位、但需要新筆記本電腦的員工將獲得到一部Chromebook。Chromebook是由Google製造的筆記本電腦，使用基於Google的操作系統，稱為Chrome OS。此外，在名為「桌面和工作站」的部分下，公司指內部虛擬工作站CloudTop將成為員工的默認桌面。

最近幾周，員工注意到辦公用品出現更為極端的削減。報道引述內部設施指引表示，作為成本效益計劃的一部分，不再向全公司的印刷站提供訂書機及膠紙。據報，如果員工需要訂書機或膠紙，可去接待處借用。不過，公司發言人指，訂書機和膠紙將繼續在全公司範圍內提供，但沒有提供細節。

報道又指，公司可能會在周一和周五關閉咖啡室，並關閉一些因混合時間表而未充分使用的設施。