【美元失勢】馬國與華商討設亞幣基金 又夥印度用盧比結算

亞洲加速遠離美元霸權，繼馬來西亞與印度達成共識，自4月起可使用印度盧比進行貿易結算之後，馬來西亞總理安華「自爆」在上周訪華期間，已向剛與巴西達成協議改用本幣結算交易的中國，提議成立「亞洲貨幣基金」組織，雙方將就此進行談判，反映各地欲減少對美元依賴的計劃即將付諸行動。

安華稱，上周在海南博鰲論壇時，與中國領導人會面時表明來意，對方歡迎對此進行討論。兼任財政部長的安華就坦言，馬來西亞沒有理由繼續依賴美元，該國央行已就雙邊貿易可使用本幣直接結算一事進行談判；他又謂，非首次提出成立「亞洲貨幣基金」組織，早在上世紀90年代首次擔任財長時曾有過成立該組織的提議，可惜難敵美元仍被認為非常強勢的看法，故未見成事。

不過，時至今日，鑑於中國、日本及其他亞洲國家的經濟實力，他認為是時候討論新組織，其次是以各國可使用本幣為目標。實際上，安華今次訪華行程已大有收穫，兩國商家代表共簽署19份諒解備忘錄，讓馬來西亞獲得刷新紀錄的1,700億馬元(約3,028億港元)投資承諾。據介紹，中國連續14年成為馬來西亞最大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額達1,106億美元。

滬推41措施穩外資外貿

世界各國對美元的主導地位愈益不耐煩，尤其是俄羅斯。莫斯科交易所數據顯示，繼2月人民幣首次成為俄國隔日交割交易量最大的外幣之後，3月趨勢進一步擴大，人民幣超過美元的差額更顯著。加上內地經濟持續改善，為支撐人民幣匯價的重大因素之一。由官方開出的人民幣中間價，周二創近兩周高，報6.8699兌每美元，按日上調106點子。

去年實際使用外資規模創新高的上海，一向是外資來華投資熱土。上海市周二發布加大吸引和利用外資、促進外貿穩規模提品質的若干政策，共涉41項措施。副市長華源指，新政以深入實施《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)為契機，支持企業開拓國際市場，明言鼓勵跨境貨物貿易優先使用人民幣結算等。