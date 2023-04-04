又有新盤餘貨變相減價開售　設現金回贈吸客

一手市場繼續搶佔樓市焦點，大埔白石角項目預告最快下周上載樓書，籌備月內開售。而牛頭角有餘貨項目上載銷售安排，將部分單位由價單形式改以招標出售，並增設現金回贈吸客。

●大埔白石角University Hill部署下周上載樓書

他稱，該盤的會所連戶外綠化園林面積達17萬方呎，並引入ESG(環境、社會及管治)概念，配備環保充電單車及設置智能回收筒，以及打造資源共享平台。

●啟德THE HENLEY I連花園戶呎價約約31,722元

●何文田站瑜一第1C期三房2,384萬元沽

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周二(4日)以2,384.59萬元售出5A座7樓A室，屬實用面積934方呎的三房單位，呎價約25,531元。該期數項目迄今累沽159伙。

●牛頭角皓日周六招標賣8伙 設4.25%現金回贈

發展商表示，上述8伙均屬A室，為實用面積771方呎的三房一套及工作間間隔，設有三合一特大環保露台。據價單顯示，當中的9樓A室、10樓A室及11樓A室，曾發出價單，折實價由1,596.12萬至約1,605.8萬元，折實呎價由2,0702元起。發展商亦將向買家提供現金回贈，回贈金額為樓價4.25%，可直接用於支付部分樓價餘額。

●元朗雨後單日沽兩伙 吸金逾1,140萬元

星星地產旗下的元朗朗屏雨後，周二(4日)連沽兩伙，總成交金額為1,145.76萬元。其中，19樓D室，實用面積362方呎，一房間隔，成交價609.83萬元，呎價約16,846元。

●大埔白石角嘉熙三房連車位以1,438萬元沽

●長沙灣睿峰兩房戶呎價約25,706元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，近日交投步伐加快，本月至今已錄得4日成交，共涉及4,467.1萬元。包括昨日以1,048.8萬元售出東翼36樓F室，實用面積408方呎，兩房間隔，成交呎價約25,706元。該盤最新上載銷售安排，落實周六(8日)起招標發售3伙頂層戶，全屬兩房間隔，實用面積由489至517方呎。此外，該盤近日亦修改價單，削減部分折扣，最高折扣已由早前的13%，降至現時最高6%。

●北區高爾夫‧御苑錄終止交易