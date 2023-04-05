創新奇智︰3年內做好AIGC業務　遂自研工業預訓練大模型

管理層昨日會見傳媒時透露，目前正基於現有的通用預訓練大模型，逐步研發一款內容生成AI(AIGC)產品「AInnoGC」，目標是3年內把AIGC業務做好，再下一步則是研發工業預訓練大模型。

AI模型的開發牽涉大量的運算能力，而美國此前限制了對中國出口用於AI研發的高端晶片。創新奇智首席技術官張發恩卻認為毋須過度擔心，他解釋，剛開始訓練AI模型時確實要靠「大力出奇迹」，惟隨着模型的打磨及改善，所需要的算力也會大幅下降。正如最初手工打造第一輛汽車，成本一定相當高昂，而隨着生產規模擴大，所需的材料成本也會大減。

至於如何看待中美兩國在AI領域方面的發展，徐輝指雙方都「各有千秋」，難以直接作比較。展望更長遠將來，他相信中美均為「前景最好」的市場，並估計最終行業會發展成由少數市場參與者主導。

創新奇智主要業務是為企業提供AI解決方案，去年製造業客戶佔收入比重再升8.7個百分點至60.9%。徐輝表示，製造業是中國實體經濟最重要部分，而相對ChatGPT這種面向大眾的產品，他認為中國企業更需要一個可靠、安全的方案，因為許多公司的機密數據，不可能直接交予第三方，因此自有的AI方案尤為重要。