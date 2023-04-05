東方日報B1：Google削福利　狠如金融海嘯

過去多年美國大肆印鈔的「清算」陸續降臨，就在華爾街大行的舵手預警美國的銀行危機幾年內「餘波不斷」之際，大型科企「縮皮」消息接二連三，更要收斂一向舒適寫意的工作環境，就如包括爭議不斷、搜尋器業務霸主地位正受威脅的Google，財務總監波拉特甚至以2008年金融海嘯來對比今次「大刀闊斧好幾年」(Big, multi-year efforts)的行動。

比照「2008年」並非誇張，事關Google母企Alphabet去年收入僅增長9.78%，為2009年即金融海嘯翌年後最慢；去年純利更加倒退21.12%，為5年來首跌，原因包括總開支上漲16.24%，其中一般及行政部分上漲16.38%。

之前已經有報道指出，1月狠炒過萬人的Google拒絕為被炒員工的產假和病假支薪，據報這次更進一步，比較「極端」的有近幾個星期把擺放在多個印刷點的釘書機和膠紙集中起來在接待處供應，員工要用就走去向接待處的同事借用。

其他要改的「洗腳唔抹腳」作風，還有「改變設備替換的頻率」，例如暫停更新手提電腦、座枱電腦和顯示屏；不是工程師的員工就只會獲配Google的Chromebook，不像之前那樣有包括MacBook等多種手提電腦可以選擇；若然公司已經提供手機，員工就不得要求再買。

就近年很多人居家辦公，波拉特指，這令公司「周一焗了太多鬆餅……GBuses(內部巴士)只有一名乘客，周五明明很多人居家辦公也照開瑜伽班」，之後可能周一和周五停開咖啡廳，以及關掉一些使用率不足的場所。

不過，她強調，Google仍會維持領先行業的種種福利和設施，消息未能燃起投資者對Alphabet的憧憬，股價周二早段變動不大。

另一方面，市傳蘋果公司(Apple Inc.)準備縮編企業零售團隊，涉及負責全球各地門店建造和維修的員工，即使具體人數勢必很少，比起Google鬆手很多，也算是科企對抗經濟前景不明朗和消費開支呆滯一個縮影。

事實上，亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow模型最新預測，今年首季美國國內生產總值(GDP)增長僅得1.7%，比之前的2.5%顯著下降，原因是計及3月ISM製造業採購經理指數(PMI)掉入更深的收縮區間。

南韓傳媒更引述業界消息報道，為Macbook M2晶片代工的台積電，今年首兩個月都未送出任何已完成的M2晶圓到封測廠，讓他們切割和組裝為最終製成品，涉及兩家南韓封測廠的產能期間陷於停擺，原料廠也暫停供應。即使M2上月已經復產，產量比去年同期銳減一半。

就在這時，眾議院下美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會的跨黨派議員，據報將拜會Apple行政總裁庫克、華特迪士尼行政總裁艾格等企業高層，藉此向他們反映國會對美國商界與中國利益關係的憂慮、推動商界分散供應鏈等，也會與微軟討論人工智能(AI)和中國的新興科技等。