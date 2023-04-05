內地食品價格見升　蛋價處歷史高位

隨着內地經濟出現復甦勢頭，民生食品價格亦呈現上漲雛形。內媒引述消息人士指，國家發改委為應對近期食糖價格快速上漲情況，將於本周四下午召開會議，將討論國內外食糖市場情況。

據悉，這次會議將邀請多個政府部門、商品交易所和糖協會出席參與，包括工信部消費品工業司、財政部經濟建設司、商務部外貿司、糧食和儲備局糧食儲備司、鄭州商品交易所、中國糖業協會、中糧糖業等參與會議。會議上將分析今年首季國內外食糖市場情況，特別是近期食糖價格快速上漲情況，並研究後期市場形勢。

蛋價高企歸咎飼料成本貴

除了食糖價格上升之外，內地雞蛋價格亦按年出現大幅上漲，今年首季及各月份全國雞蛋出場價、批發價，以及集貿市場價均創歷史新高。農業農村部發布的農產品批發價格200指數顯示，全國農產品批發市場昨日雞蛋均價為每公斤10.6元人民幣(下同)，較4月3日每公斤報10.66元出現輕微回落，但仍較3月3日的每公斤10.15元，按月上升4.43%。

內媒分析認為，蛋價處於歷史同期高位，不是因為產蛋雞不足和雛雞價格高，主要原因是飼料成本過高，現時蛋雞養殖場每生產一公斤雞蛋的飼料成本超過了7.5元，處於歷史同期高位。

報道又指，鑑於今季全國的在產蛋雞存欄仍處於合理範圍，在不發生重大突發事件的前提下，雞蛋消費也將逐步走出淡季，再加上清明節、勞動節、端午節等長假期疊加帶動民生食品的消費行情下，有行業分析專家認為蛋價仍將震盪上升，養殖場有望繼續處於盈利狀態。