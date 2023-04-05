陳樂怡：假期氣氛轉濃　港股乏動力

投資者已漸消化歐美銀行危機，風險偏好回升。美國2月核心個人消費開支(PCE)物價指數回落速度優於預期，加強市場憧憬美國加息接近尾聲。不過，值得留意的是，石油輸出國組織及盟國(OPEC+)意外宣布減產，導致油價飆升，或會使通脹更持久，相關影響有待觀察。

港股通南向交易於4月5日、7至10日暫停，大市向上動力減弱，預計資金在個別主題炒作，包括人工智能(AI)，恒生指數料續受制於3月高位21,005點。

中國人民銀行發布首季度調查報告，傾向於「更多消費」的居民佔23.2%，比去年第四季增加0.5個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民佔58.0%，按季減少3.8個百分點；傾向於「更多投資」的居民佔18.8%，按季增加3.3個百分點。報告反映消費意願改善，儲蓄意願降低。預計踏入第二季，內地完全復常，服務消費復甦將會加快，後續留意能否將疫情期間的額外儲蓄轉化成消費。

現時預計，內地五一長假期的出行需求將會迎來報復式反彈，事前預訂量的消息有望成為短期催化劑。同程現價對應2023財年預測市盈率21倍，與5年平均水平相若，建議待股價回調至16元附近收集，向上阻力位19.5元，支持位14.4元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)