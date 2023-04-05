鄧建初：北水與香港股民炒股風格不同　板塊輪動成風潮

百里而異習，千里而殊俗。文化不同，民風迥異，各地以本身優勢為依歸，再參考他國成功例子，從而發展出一套適合自己的模式。他山之石，可以攻錯，然而照搬如儀，恐怕只會變成東施效顰，畫虎不成反類犬。

中國人口眾多，從以往世界工廠角色轉移至集內需、科技創新為主的路線。美國以科技及金融為主打。日本以美輪美奐的包裝產品及美食來吸引遊客，澳門定位於賭場娛樂渾然天成。香港地小人多，交通方便快捷，有利地產發展；法治健全而低稅率，資金進出自由及背靠祖國等優勢使之成為國際金融中心。加上港人勤奮，靈活變通，小島華洋雜處，變成機會處處的國際大都會。

可惜的是，國際以美國市場馬首是瞻，香港股票市場也完全抄襲美國式玩法，雜亂叢生，衍生工具更是元兇之一。每日大起大落的股票比比皆是，與過大海賭大細並無分別。就算是始作俑者的美國股票市場也如出一轍，看上周五晚美股三大指數上升逾1% ，但個別股票大瀉超過40%。此種升市中的地雷屢有發生，頻率甚高。而且美股指數上升，似有水分存在，人為因素極重，並不真實反映經濟現況。如果不是大升市，下跌股票數目每每多過上升股票。這種牛熊分界已模糊的市況，令股民如墮五里霧中，不知何去何從。

圖表分析以移動平均線廣泛應用，可惜在此種上落無常，過山車般的情況，常常左一巴右一巴地被摑至面腫。如執迷不悟，仍相信以所謂黃金交叉及死亡交叉線作為出入市指標，輸錢機會更高唱入雲。

因有新股不斷加入，股市市值日益龐大，但資金池未能同步成長，形成輪流炒局面出現。近年北水參與港股炒賣活動持續增加，雖然仍未能與外資分庭抗禮，但影響力漸大。他們與香港股民炒作模式截然不同，後者大多喜歡單獨個體炒股、直向思維及風派式炒法。而北水則喜聯群結黨集體行動、逆向思維，配合高低槓式炒法興風作浪，造成個別板塊輪流炒作，符合浴缸理論的精髓。箇中原因，初哥認為或與其深悉內地政策有關。

在春江水暖鴨先知的情況下，公布消息時配合成交量大升，洞悉先機者短時間獲取巨利。香港股民如想分一杯羹，宜學好新聞判斷法應對市場變化，否則只會變成羊牯一族。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)