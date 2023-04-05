陳錦興：中國中鐵受惠內地大興基建

中鐵為全球最大的多功能綜合型建設集團之一，在工程建造、設計諮詢、裝備製造等領域處於行業領先地位。2022年收入1.15萬億元人民幣(下同)，按年增長7.6%，整體毛利率維持在為9.4%；股東淨利潤295億元，按年增長15.7%，基本每股收益為1.20元。每股派息輕微增加至0.2元。

2022年，中鐵實現新簽合同額30,324億元，按年增長11.1%。其中境內業務新簽合同額28,486億元，按年增長10.5%；境外業務新簽合同額1,838億元，按年增長21.1%。海外業務發展態勢良好，市場韌性十足。

展望2023年，中鐵計劃實現營業總收入約12,000億元，預計新簽合同額約32,000億元。基建投資是今年推動經濟增長的關鍵要素之一，財政部提前下達的2023年新增專項債額度為2.19萬億元，按年增長50%，反映政策態度，因此行業前景明朗。中鐵過去五年複合盈利增長約16%，表現較同業突出。現價市盈率3倍，估值吸引，料有望獲重估。建議5.0港元吸納，向上阻力位為5.8元，跌破支持位4.5元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)