澳洲央行行長：4月利率按兵不動　不等於加息已經結束

外媒報道，澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)表示，今周澳洲央行維持利率不變的決定，並不意味其政策緊縮周期結束，並強化他長期以來將通脹率恢復至2至3%目標的決心。

他周三(5日)在悉尼演講時表示，本月維持利率不變的決定，並不意味加息已經結束，並指委員會預計可能需要進一步收緊貨幣政策，以便在合理時間內令通脹率重回目標水平。

洛威表示，當局周二(4日)對利率採取按兵不動，做法謹慎，以便有更多時間評估自去年5月以來加息3.5個百分點的影響。他指，做法與澳洲央行在之前周期的做法一致。

此外，他提到，海外銀行業壓力對澳洲影響有限，但並不意味澳洲可以免受國外壓力的影響。

他並強調影響前景的3大關鍵因素：鑑於近期美國和歐洲的銀行壓力，全球經濟的情況；國內家庭消費的力度可能會在一段時間內維持低迷；如何設定價格及工資應對此段高通脹時期。他指，當局正仔細觀察每個方面的形勢。

洛威表示，在局方5月2日發表下一次利率決定之前，央行將全面審視經濟和通脹的預測和情形，當地將於5月5日發布季度經濟展望。

他稱，委員會首要任務是在合理時間內讓通脹重回目標水平，如果通脹在預期中根深柢固，就需要更高的利率和失業率更為大幅增加，才能讓其再次回落，因此委員會仍然堅決令通脹率回復到目標水平，並將採取必要措施實現目標。