日央行前官員：YCC政策或今月結束

外媒報道，負責貨幣政策的日本央行前執行董事門間一夫表示，近期全球債券孳息率下跌，為日央行本月取消其控制孳息率曲線(YCC)政策帶來有利條件。惟他又指，繼續實行YCC是地獄，放棄YCC也是地獄，這是一個相當棘手的政策框架。

門間一夫周二(4日)接受訪問時表示，如果客觀考慮目前情況，4月份是有可能。這些言論表明，新任日央行行長植田和男的首次政策會議可能會帶來意外變化，因為他承接即將離任行長黑田東彥、精心策劃長達10年的大規模貨幣寬鬆政策。

門間一夫表示，對YCC的任何改變，都必須在無事先警告的情況下進行，日央行主要政策設計者內田真一上周也表明這立場。此外，門間一夫不排除日央行將在4月27至28日的會議上，決定維持YCC政策不變的可能性。

他表示，對YCC的任何改變，都旨在減少貨幣寬鬆的副作用，而並不是朝政策正常化邁出的一步，因此這與植田和男最近關於必須繼續貨幣寬鬆政策的言論並無產生矛盾。

門間一夫又指，YCC的調整可能伴隨前瞻性指引改變，以表明央行在確定實現2%通脹目標前不會加息。他補充指，央行可能承諾繼續大規模買債，以避免孳息率突然飆升。

他預計，政策利率負0.1%在未來18個月不會有變化，日央行要到2024年夏季左右才能知道2%通脹目標能否實現。他之前認為日本不可能實現2%通脹目標，不過目前表示，隨着企業繼續將更高成本轉嫁消費者，實現該目標的可能性已升至20%。