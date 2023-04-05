擲156億撈底阿達尼　新興市投資界大佬：5年內回報翻倍

外媒報道，美國投資公司GQG Partners上月買入陷困的印度阿達尼集團(Adani Group)近20億美元(約156億港元)股份。阿達尼遭沽空機構狙擊後，市值蒸發1,500多億美元。不過，GQG的投資總監、新興市場投資界最知名人物之一Rajiv Jain最新大膽預言，這筆投資的回報率將超過100%！

Jain接受外媒訪問時表示，這些股票未來5年內可能會成為「翻倍股」(multibagger)。翻倍股一詞源自共同基金經理Peter Lynch首創的術語「十年十倍」(tenbagger)。

沽空機構對阿達尼的指控並沒有嚇怕Jain。這位資深投資者本身是印度裔，但在美國佛州勞德代爾堡(Fort Lauderdale)工作。

Jain表示，阿達尼集團的價值在於其資產。他特別指出，阿達尼的煤礦資產、其數據中心，以及其擁有孟買繁忙國際機場的多數股權都顯示業務健康。Jain又指，機場本身的價值可能比這家公司還要高，僅機場的土地就橫跨亞洲一些最昂貴城市房地產。

GQG Partners擁有多元化投資組合，管理超過900億美元資金，投資於石油、煙草和銀行等行業。Jain指，在沽空機構Hindenburg Research之前發表報告狙擊阿達尼後，他沒有被嚇到。今年3月，GQG從一家家族信託基金手中收購阿達尼旗下4家公司的股份。Jain又指，Hindenburg Research的報告讀起來就像一份10年前的報紙，又指自己在30年投資生涯中，仍未遇到一家完美的公司。