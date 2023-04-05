外媒報道，由於晶片過剩情況惡化，以及數據中心和電腦製造商等買家在全球經濟放緩下減慢採購，三星電子第一季​​利潤預計暴跌92%，創14年以來單季最低紀錄。

分析師表示，三星推出新款旗艦智能手機，預計將為移動利潤帶來支持，但其晶片部門公布季度虧損可能超過3萬億韓圜，原因是存儲晶片價格下跌，而且庫存價值大幅削減。

Refinitiv Smart Estimate數據顯示，根據27位分析師預估，截至3月31日的季度營業利潤可能下降至1.08萬億韓圜。

而根據公司數據，這是自2009年第一季的5,900億韓圜利潤以來最低水平，去年的營業利潤為14.12萬億韓圜。

TrendForce數據顯示，廣泛用於智能手機、個人電腦和伺服器的DRAM內存晶片價格，在本季暴跌約20%，用於數據存儲的NAND閃存晶片價格下跌約10至15%。

包括數據中心營運商、智能手機和個人電腦製造商在內的客戶，正在避免購買新晶片，寧願消化庫存，原因是通脹上升，令消費者對科技設備的需求持續低迷。此外，隨着利率飆升，晶片買家也對進行新投資持保守態度。

另一方面，競爭對手美光和SK海力士因此大幅削減投資計劃，預計晶片低迷的情況至少會持續到2023年下半年。反觀，三星尚未改變其投資計劃。分析師指，三星正趁機擴大其領先於競爭對手的市場份額，以便利用最終的需求反彈。

根據7位分析師平均估計，三星移動業務的營業利潤在3月的一季可能下降9%至3.46萬億韓圜。

分析師指，雖然對智能手機的需求整體上低迷，但高端機型更為強韌。IBK Investment & Securities分析師Kim Woon-ho表示，本季推出的S23系列等利潤率較高的旗艦機型支持利潤，該機型約佔總銷售額的20%。