全球富豪排行榜出爐！貝索斯身家勁縮碌落第2　鍾睒睒排第15

《福布斯》(Forbes)公布今年全球富豪排行榜，全球25位最富有人士的總資產為2.1萬億美元，比2022年的2.3萬億美元，減少2,000億美元，而且在這25位人士之中，三分之二都窮過對上一年。

亞馬遜股價暴跌38%，沒有人比創辦人貝索斯更傷，其財富縮水570億美元(約4,446億港元)，拖累他從2022年全球排名第二，跌至今年的第三，目前坐擁1,140億美元財富。至於今年第二大輸家、電動車廠特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Musk)的情況更差，在以天價收購社交媒體Twitter後，失去全球首富寶座，其中部分資金來自沽售Tesla股份，讓投資者恐慌，馬斯克身家目前排名第二，資產達1,800億美元。

此外，甲骨文創辦人Larry Ellison在富豪榜中排名第4、「股神」巴菲特及微軟創辦人蓋茨分別排第5及第6位。至於排第一的則是奢侈品牌LVMH行政總裁Bernard Arnault及其家族。

在前25名富豪中，有兩人跌出榜外。Tik Tok母公司字節跳動創始人張一鳴排名從第25位下降至第26位。幣安創始人趙長鵬在加密貨幣寒冬中，從去年排第19位，急劇下滑至第167位。

除鐘睒睒外，電商企業拼多多創始人黃崢表現突出，其財富從去年的113億美元，增長至302億美元。內地快速時尚巨擘SHEIN創始人許仰天的財富增長近乎翻番，達到105億美元。