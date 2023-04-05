傳Apple研升級Siri追趕ChatGPT　為何遭前工程師嘲笑？

面對微軟投資的聊天機械人ChatGPT掀起全球AI熱潮，另一科企巨企蘋果公司(Apple Inc.)亦不甘落後，有指正研究將Apple智能手機iPhone的Siri功能，跟進ChatGPT，卻遭公司前工程師大潑冷水，形容做法是「既過時又複雜」！

OpenAI於3月中旬推出聊天機械人最新版本GPT-4，可以運用圖片來進行對話，令市場對AI發展愈感興奮。據報Apple亦積極從自家語音助理Siri方面着手研究，希望能衍生出類似ChatGPT的聊天機械人。

前工程師指代碼已過時

外媒引述曾於2014年參與改進Siri功能、2016年離開Apple的工程師John Burkey表示，Siri只能很有限度地從單字中去理解用家需求，若要Siri了解更多詞彙，需透過工程師增加，並不能自動學習，且Siri的代碼已過時且複雜。

事實上，自ChatGPT推出之後，Siri給比下去，迫使Apple的Siri團隊一直低調測試AI語言模型，惟至今尚未發布相關產品。Burkey更踢爆，Siri若要增加新詞或短句子，需花上「6周」時間去完成，且Siri完全沒有即時搜索功能，要進行相關建置，估計要耗時一年，顯見難以追趕，且看Apple今次如何拆招！