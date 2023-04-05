美股個別發展　強生升逾3%　AI概念股受壓

美國就業數據遠遜預期，美股周三(5日)早段個別發展，道指升36點，報33,438點；標指跌12點，報4,088點；以科技股為主的納指跌99點，報12,027點。

俗稱「小非農」的美國3月ADP私人就業職位數據出爐，新增14.5萬個，遠低於前一個月向上修訂後的26.1萬個，以及市場預期的20.5萬個。

其中，上月金融業失去5.1萬個職位，專業和商業活動行業則損失4.6萬個，製造業亦減少3萬個職位。另邊廂，休閒和款待業上則增加9.8萬個職位、建造業增加5.3萬個、自然資源和採礦業則增加4.7萬個職位。ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，3月的就業數據是其中一個反映經濟正在放緩的訊號。

同月ISM服務業採購經理指數(PMI)錄51.2，雖續處擴張區間，惟遠低過預期的54.6。

強生(Johnson & Johnson)周二(4日)發聲明指，將在未來25年內支付89億美元(約694.2億元)，以終結其嬰兒爽身粉和其他產品中的滑石粉導致癌症的指控，該筆89億美元將由負責爽身粉糾紛的子公司LTL Management LLC分發。強生又指，LTL Management LLC已重新申請破產保護，以獲批重組，並強調集團認為旗下滑石粉產品安全立場不變，其股價升3.03%。

意大利上周宣布全面禁用人工智能(AI)聊天機器人ChatGPT，德國、美國、加拿大等國也開始關注AI領域的風險，一眾AI概念股受壓，C3.ai跌9.74%，BigBear.ai跌6.72%，英偉達(Nvidia)亦跌2.78%。