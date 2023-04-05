分析：日本掌握晶片核心技術　有何高明之處？

日本經濟產業省於上周宣布，23種晶片技術供應商最快在今年7月，須取得當地政府核准才能出口至中國等國家。受衝擊日企包括日本東京威力、Nikon及Screen Holding等公司。而為何日企在晶片生產鏈具決定性地位？

對此，有外媒分析指，日本企業壟斷了半導體的關鍵步驟。以Screen為例，是晶圓清洗設備的龍頭生產商；又如雷泰光電(Lasertec)是極紫外光(EUV)光刻機檢測設備的全球唯一供應商，而EUV是生產最先進晶片的關鍵光刻機。

日本更是生產最先進晶片所需的光阻塗料、光罩檢測設備等主要製造商及開發商，也是硅晶圓及必要精細化學產品的單一最大來源。

「晶片戰爭」作者、經濟歷史學家Chris Miller表示，「這些新管制有望切斷中國企業取得先進晶片設備，令中企更難製造用於人工智能(AI)的先進晶片」。拖慢中國的科技發展，從酬擴大中國與美國及其盟友之間軍事實力的差距。他說，雖然中國力圖發展自主技術，但鑑於對手在製程技術的快速發展，實難迎頭趕上。

分析稱，美日荷三國同盟勢令中國加大發展晶片自主設備及材料供應，惟將耗費多年時間，同時增加中國生產半導體的成本。

東洋證券(Toyo Securities)分析師Hideki Yasuda表示，「縱使中國發展出自己的晶片技術，相關標準也將與全球標準不同，意謂着晶片成本更高，將降低科技競爭力」。