全球電動車戰由華領跑　美日加強研發爭主動權

事緣2015年第21屆聯合國氣候變遷大會(COP21)通過《巴黎協議》，設定限制全球溫度升少於攝氏兩度的目標。為了達成這目標，全球主要國家透過各種政策推動淨零碳排，減緩氣溫日益上升的速度。其中，電動車被視為關鍵產業，主要是其溫室氣體排放量只有燃油車的一半，若配合再生能源，更可降至燃油車的1/3。到了2021年，第26屆聯合國氣候變遷大會(COP26)上，超過30個國家和6家車廠共同簽署2040年實現乘用車輛全面電動化的協議。

多國目標停售燃油車

歐洲議會今年已通過歐委會和歐洲理事會達成的《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協議》，正式宣告自2035年歐洲停售燃油車，目標是2035年開始，在歐盟27國範圍內停售新的燃油轎車和小貨車。按照普通家用輕型車15年的使用期限，這項禁令將確保歐盟到2050年，實現溫室氣體零排放。這項協議落實，料有助推動歐洲車廠加快創新和投資，對用家而言，購買和駕駛零排放汽車都變得更便宜。

此外，日本亦在2021年發表2035年將全面禁止販售新燃油車的政策願景。至於美國，已定在2030年50%新車銷售是電動車的目標，而加州已公布2035年全面禁售燃油車計劃，其餘16州計劃跟隨做法。中國方面，目標是2030年新能源汽車銷售比例提高至40%，2050年達90%。從歐美中日4國的汽車業規劃可見，一場汽車業翻天覆地的革新已開始。

行業門檻降 科企參戰

圍繞全球汽車業改革的其中一個新動力，乃行業的門檻下降。過去汽車業屬重工業，除了技術外，還須有龐大的資本。可是隨着汽車電動化，不用再受傳統汽車技術的掣肘，嚴格而言，造車已不再是車企的專利，就連網絡科企都在積極進軍汽車行業，不少初創企業更加入戰團，並已量產，在結合智能汽車和物聯網等方面發展甚至更勝一籌。故過去以歐、美、日資壟斷的全球汽車業，如今已被亞洲新興力量打破，加快技術創新，將傳統的汽車業與創新的科技業加速融合發展。

兩國出招保產業利益

為了截擊中國，美國與盟友聯合在晶片供應上加強圍堵中國。事實上，汽車晶片佔全球晶片市場逾一成比重，隨着電動車及自動駕駛技術開始普及應用，市場對汽車晶片和軟件的需求有增無減。事實上，在一部電動車的組成，如電控系統、定位系統、激光雷達、車上娛樂等，保守估計用上3,000塊晶片，具有自動駕駛功能的電動車需要更多晶片和軟件配合。

美徵高關稅 華防收集數據

為了保護自身汽車產業利益，中美都各自推出措施，就如中國不許汽車預載谷歌地圖，亦不許特斯拉停泊在區或軍人宿舍，免洩露軍方位置等機密，而美國則向中國電動車徵收高關稅，而中國被指蒐集外國用家數據的恐慌，也令中國電動車進軍海外遇上難題。其中一個解決方法，是改為本地生產，例如外銷往印度，就在印度設廠生產，減少貿易摩擦風險，聘用當地人生產，亦有助減低當地消費者不必要的疑慮。

日企避其鋒 積極研混能氫能車

面對新能源車領域中，純電動車市場基本上已由中國領先，美國則積極揮金「加油」追落後，傳統汽車製造大國日本當然心有不甘，但也不想直接跟中美在純電動車上揮金，故選擇發展純電車以外的領域。當地龍頭車企豐田汽車(Toyota)就不時強調，純電車不是新能源車的唯一出路，強調會繼續研發油電混能及發展氫能科技，研發量產氫燃料電池電動車(FCEV)等。

事實上，中國非但只主導純電動車技術，截至去年中，全球一半的電動車銷售亦來自中國。同時，中國更掌握電動車的電池原材料，如鋰、鈷、鎳等資源，在鋰離子電池市場的佔有率約76%。當包括美國、歐盟和日本等都定下全面取替燃油新車的時間表，各大車廠便陷入純電動車電池成本高昂和供應短缺的困境，世界各國都定下全面轉向電動車的計劃，預告未來將禁售燃油新車，但近來鋰、鈷、鎳等電池原料價格水漲船高，車廠面臨電池供應不足，顯示背後的供應鏈可能還沒準備好應付全面轉型對相關原料的龐大需求。

日產新傳動系統明年生產

除了豐田外，日產汽車(Nissan)亦積極拓展混能汽車，預計新的傳動系統最快在2024年生產，目標在2026年前將油電混能車的成本壓低至與汽油車一樣的水平。日產汽車、三菱汽車(Mitsubishi Motors)與法國的雷諾(Renault)合作，料將投入3萬億日圓，目標2030年推出35款新型電動車。另消費電子與電機大廠索尼(Sony)與本田汽車(Honda)則合作開發VISION-S電動車平台，料於2025年推出新型電動車，可見日資傳統車廠正蓄勢在全球新能汽車市場上追回失地。