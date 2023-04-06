納指跌1%　金價守2000美元

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.2%，報101.88；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.8829；美元兌日圓處130.86；歐元報1.0906，英鎊報1.2465。金價處2,020.58美元。布油報84.88美元，紐油報80.52美元。比特幣升0.1%，報2.82萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水80點。

●道指收報33,482點，升80點或0.24%；標指收報4,090點，跌10點或0.25%；納指收報11,996點，跌129點或1.07%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,152點，跌122點。

●4月恒生指數夜期收報20,421點，升119點，高水146點，成交12,721張。

●紐約期油收報每桶80.61美元，跌0.1美元或0.1%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.99美元，升0.05美元或0.1%。

●紐約期金收報每安士2,035.6美元，跌0.1%。

●英國富時100指數收報7,662點，升28點或0.37%；德國DAX指數收報15,520點，跌83點或0.53%；法國CAC指數收報7,316點，跌28點或0.39%。

●美國3月「小非農」新增職位14.5萬個，遠低於預期。

●外媒：Netflix縮規模、降電影產量

●瑞銀：整合瑞信需3至4年 就算政府撐都有大風險

●全球電動車戰由華領跑 美日加強研發爭主動權

●研究：美國80%工種恐受AI衝擊 收入愈高愈危險

●東方日報B1：美國「經」慌 金價飛升 望年中破頂

●【東方日報產評】美經濟千頭萬緒 成全球重大隱患