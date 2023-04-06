香港3月PMI報53.5　私企普遍看好經營前景

3月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由2月的53.9降至53.5，增長率雖然放緩，但綜觀目前3個月的擴張期，則香港私營經濟的改善程度仍屬歷史高位之一。

報告指，市場對企業產品及服務的需求轉佳，延續了年初以來升勢，而擴張速度達2011年1月以來最快。隨着內地與香港疫後經濟好轉，企業從內地及其他區域新接的整體訂單亦見大幅上升。企業亦於首季尾積極增產。

由於訂單急增，企業積壓的工作量因而連續3個月累升，並進而增聘人手，但有受訪業者透露，因僱員離職，所以就業增長不大。

香港私營企業於3月普遍看好經營前景，對未來一年的銷售增長表示樂觀，因此整體商業信心雖從2月的歷史高位回落，但仍高於12個月平均線。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，最新PMI顯示香港經濟繼續受益於重啟，同時反映營商信心大增，對訂單需求攀升預示企業於未來數月增產，提出了有力支持。不過，投入成本再次急升，繼而令產出價格出現近12年以來的最大升幅，以及人力市場緊絀令薪資通脹升至2013年以來新高，需審視它們如何影響企業的後續經營發展。